BIST 100 hisselerinin teknik analizi (22.9.2019)
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ENDEKS HAFTAYI DÜŞÜŞLE KAPADI
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 19.56 ile Fenerbahçe Futbol ve yüzde 17.65 ile Çemaş Döküm olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 13.43 ve yüzde 9.91 ile Parsan ve Tekfen Holding hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 8.14 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 5.64 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti.
Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülürken BIST 100 endeksi geçtiğimiz haftayı yüzde 2.75 azalışla 100,237 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 17,611 seviyesinde bulunuyor.
Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 8.62 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 51.46 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100.16 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 100,823 ve 101,409 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 99,792 ve 99,347 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.05 baz puan azalarak yüzde 64.28 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.66 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
GÜÇ KAYBEDİYOR
7.62 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.15 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.36 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.15-7.00
Satım aralığı: 7.60-7.85
Yabancı Payı (%) : 62.33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 1.36 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.45 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.38-1.29
Satım aralığı: 1.45-1.51
Yabancı Payı (%) : 43.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
İZLENMELİ
1.25 – 1.33 aralığında hareket eden hisse 1.31 seviyesinin altında kapanışlarda 1.25 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 1.36 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.25-1.22
Satım aralığı: 1.36-1.39
Yabancı Payı (%) : 53.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.45 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
9.58 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 8.85 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 9.27 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.85-8.55
Satım aralığı: 9.45-9.55
Yabancı Payı (%) : 70.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.38 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.40-5.10
Satım aralığı: 6.08-6.20
Yabancı Payı (%) : 56.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.
KARDEMİR (D)
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 2.26 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 1.98 seviyesinde bulunurken ilk direnci 2.22 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.08-2.02
Satım aralığı: 2.22-2.31
Yabancı Payı (%) : 12.39
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.97 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DİRENÇTE ZORLANDI
17.86-18.82 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 18.07 seviyesinin altında kapanışlarda 17.50 seviyesine gerileyebilir. 18.07 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 19.22 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.50-17.10
Satım aralığı: 18.30-18.50
Yabancı Payı (%) : 79.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.12 puan arttı.
KOZA ALTIN
İZLENMELİ
60.8 – 64.75 aralığında hareket eden hisse 64.15 seviyesinin altında kapanışlarda 62.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 64.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 66.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 62.00-60.00
Satım aralığı: 66.00-69.00
Yabancı Payı (%) : 67.46
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.60 puan azaldı.
KOZA MADENCİLİK
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
7.67 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 8.55 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 8.27 seviyesinin altına kayması halinde ise 7.67 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 8.05-7.55
Satım aralığı: 8.55-8.80
Yabancı Payı (%) : 50.97
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.55 puan azaldı.
PEGASUS
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
62.55 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 56.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 61.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 65.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 56.50-56.00
Satım aralığı: 65.00-70.00
Yabancı Payı (%) : 50.47
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.52 puan azaldı.
PETKİM
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.41 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 3.60 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 3.10-2.98
Satım aralığı: 3.60-3.66
Yabancı Payı (%) : 13.48
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.90 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 8.88 seviyesinin altındaki kapanışlarda 8.15 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 9.30 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.15-7.60
Satım aralığı: 9.30-9.50
Yabancı Payı (%) : 70.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.16 puan arttı.
SODA SANAYİİ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.87 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.68 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.09 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.68-5.55
Satım aralığı: 5.80-5.88
Yabancı Payı (%) : 36.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.09 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DİRENÇTE ZORLANDI
4.41-4.62 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 4.53 seviyesinin altında kapanışlarda 4.44 seviyesine gerileyebilir. 4.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 4.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.44-4.38
Satım aralığı: 4.60-4.70
Yabancı Payı (%) : 41.11
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
GÜÇ KAYBEDİYOR
19.41 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 17.30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 18.55 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 17.30-16.40
Satım aralığı: 19.20-19.50
Yabancı Payı (%) : 74.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.23 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
İZLENMELİ
5.27 – 6.04 aralığında hareket eden hisse 5.74 seviyesinin altında kapanışlarda 5.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.50-5.43
Satım aralığı: 6.05-6.35
Yabancı Payı (%) : 59.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.64 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 5.42 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 4.92 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.92-4.80
Satım aralığı: 5.38-5.58
Yabancı Payı (%) : 71.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 2.07 puan arttı.
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