AB'den 9 oyun devine soruşturma: Candy Crush da incelemede

Irish Times Online'da yer alan habere göre; Avrupa Birliği ve Tüketiciyi Koruma İşbirliği Ağı, oyun içi sanal para satışı ve tüketici hakları ihlalleri gerekçesiyle 9 büyük oyun şirketine resmi inceleme başlattı.

Soruşturma kapsamındaki Crytek, InnoGames, King, Mojang, Plarium Europe, PLR Worldwide Sales, Riot Games, Supercell ve Ubisoft şirketlerinin oyuncuları gereğinden fazla sanal para almaya yönlendirdiği, oyun içi birimlerin gerçek para karşılığını şeffaf göstermediği ve çocuklara yönelik agresif pazarlama taktikleri kullandığı iddia ediliyor.

Şirketlerin sunduğu ilk yanıtları yetersiz bulan yetkililer, piyasa taramasını derinleştirme kararı aldı. Candy Crush Saga, Minecraft ve Clash of Clans, Hunt: Showdown 1896, Forge of Empires, Mech Arena, Gardenscapes, Valorant ve For Honor oyunları da incelemeye alınacak.

Henüz resmi bir açıklama yok

Soruşturma kapsama alınan 9 oyun şirketinin yetkilileri henüz resmi ve detaylı bir savunma metni yayınlamadı. Süreç kapsamında şirketlere, yöneltilen suçlamalara yanıt vermeleri, savunmalarını sunmaları ve tespit edilen eksiklikleri gidermek için atacakları adımları bildirmeleri adına resmi süre tanındı.