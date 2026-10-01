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  • Şanlıurfa semalarında F-16 gösterisi: SOLOTÜRK nefes kesti

Şanlıurfa semalarında F-16 gösterisi: SOLOTÜRK nefes kesti

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, TEKNOFEST Güneydoğu etkinlikleri kapsamında Şanlıurfa semalarında gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenlerle buluştu.

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Şanlıurfa semalarında F-16 gösterisi: SOLOTÜRK nefes kesti

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

1 Hava gösterileri SOLOTÜRK'ün uçuşuyla sürdü

Hava gösterileri SOLOTÜRK'ün uçuşuyla sürdü

Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, SOLOTÜRK'ün uçuşuyla devam etti.

2 İzleyicilerden büyük alkış aldı

İzleyicilerden büyük alkış aldı

Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 ile gerçekleştirdiği gösteride, yüksek hız ve alçak irtifada yapılan akrobatik manevralar izleyicilerden büyük alkış aldı.

3 Binlerce kişi heyecanlı anlar yaşadı

Binlerce kişi heyecanlı anlar yaşadı

Yaklaşık 1200 kilometre hızla alçak irtifada uçan SOLOTÜRK, yaptığı manevralarla festival alanını dolduran binlerce kişiye heyecanlı anlar yaşattı.

4 Selamlama uçuşu gerçekleştirildi

Selamlama uçuşu gerçekleştirildi

Yaklaşık 15 ton ağırlığındaki F-16 ile gerçekleştirilen selamlama uçuşunda SOLOTÜRK, alandaki ziyaretçilerin alkışlarıyla karşılandı.

5 "Hatıran Yeter" şarkısıyla gösteri uçuşu

"Hatıran Yeter" şarkısıyla gösteri uçuşu

Gösterinin son bölümünde SOLOTÜRK'ün, geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği uçuş ise renkli görüntülere sahne oldu. 

Şarkıya alandaki katılımcılar da hep birlikte eşlik etti.

6 4 Ekim'e kadar devam edecek

4 Ekim'e kadar devam edecek

TEKNOFEST Güneydoğu, 4 Ekim'e kadar çeşitli etkinliklerle sürecek.
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