Şanlıurfa semalarında F-16 gösterisi: SOLOTÜRK nefes kesti

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.
1 Hava gösterileri SOLOTÜRK'ün uçuşuyla sürdü
Festival kapsamında düzenlenen hava gösterileri, SOLOTÜRK'ün uçuşuyla devam etti.
2 İzleyicilerden büyük alkış aldı
Hava Pilot Yarbay Murat Bakıcı'nın F-16 ile gerçekleştirdiği gösteride, yüksek hız ve alçak irtifada yapılan akrobatik manevralar izleyicilerden büyük alkış aldı.
3 Binlerce kişi heyecanlı anlar yaşadı
Yaklaşık 1200 kilometre hızla alçak irtifada uçan SOLOTÜRK, yaptığı manevralarla festival alanını dolduran binlerce kişiye heyecanlı anlar yaşattı.
4 Selamlama uçuşu gerçekleştirildi
Yaklaşık 15 ton ağırlığındaki F-16 ile gerçekleştirilen selamlama uçuşunda SOLOTÜRK, alandaki ziyaretçilerin alkışlarıyla karşılandı.
5 "Hatıran Yeter" şarkısıyla gösteri uçuşu
Gösterinin son bölümünde SOLOTÜRK'ün, geçen yıl hayatını kaybeden sanatçı Ferdi Tayfur'un "Hatıran Yeter" şarkısı eşliğinde gerçekleştirdiği uçuş ise renkli görüntülere sahne oldu.
Şarkıya alandaki katılımcılar da hep birlikte eşlik etti.