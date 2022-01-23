ENDEKSTE ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13.47 ile Gen İlaç ve yüzde 13.30 ile Çan2 Termik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 9.36 ve yüzde 8.37 ile Ereğli Demir Çelik ve Şişe Cam hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 19.23 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 17.67 milyar TL ile Kardemir (D) takip etti.

Endeksin düşüşünde Demir Çelik sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.73 azalışla 2,014 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 148 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 39.44 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının altında iken, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin 20 ve 50 günlük ortalamasının üzerinde olması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 53.37 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.58 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 2,059 ve 2,103 direnç seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası geri çekilmelerde ise 1,977 ve 1,940 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.17 baz puan artarak yüzde 40.69 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 23.51 seviyesinde bulunuyor.

AKSA ENERJİ

İZLENMELİ

11.2 – 11.96 aralığında hareket eden hisse 11.52 seviyesinin altında kapanışlarda 10.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 12.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.70-9.70

Satım aralığı: 12.20-12.70

Yabancı Payı (%) : 6.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 13.4 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 13.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.00-11.90

Satım aralığı: 16.50-16.50

Yabancı Payı (%) : 10.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.39 puan azaldı.

BORUSAN YAT. PAZ.

GÜÇ KAYBEDİYOR

382.6 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 333.33 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 359.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 350.00-342.50

Satım aralığı: 375.00-377.50

Yabancı Payı (%) : 2.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.

ENERJİSA ENERJİ

DİRENÇTE ZORLANDI

13.39-14.58 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 13.83 seviyesinin altında kapanışlarda 13.40 seviyesine gerileyebilir. 14.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 14.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.40-13.40

Satım aralığı: 14.30-14.80

Yabancı Payı (%) : 62.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

GLOBAL YAT. HOLDİNG

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 2.37 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.31 seviyesinin altındaki kapanışlarda 2.18 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.31 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 2.41 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.18-2.07

Satım aralığı: 2.41-2.66

Yabancı Payı (%) : 17.26

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.54 puan azaldı.

HEKTAŞ

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 14.29 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 15.10 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.40-13.40

Satım aralığı: 15.10-16.10

Yabancı Payı (%) : 5.85

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

İPEK DOĞAL ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 14.75 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 15.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 14.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.50-14.00

Satım aralığı: 15.90-17.30

Yabancı Payı (%) : 17.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.

KARSAN OTOMOTİV

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 4.07 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.66 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.66 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 3.76 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.52-3.42

Satım aralığı: 3.76-3.86

Yabancı Payı (%) : 0.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.81 puan azaldı.

KORDSA TEKNİK TEKSTİL

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 35.02 seviyesinin altındaki kapanışlar, 32.25 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 35.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 37.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 32.25-30.75

Satım aralığı: 37.50-40.25

Yabancı Payı (%) : 14.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.07 puan arttı.

MİGROS TİCARET

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 44 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 40.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 41.86 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 40.75-40.50

Satım aralığı: 43.25-44.75

Yabancı Payı (%) : 34.28

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.

OTOKAR

İZLENMELİ

346.1 – 372.6 aralığında hareket eden hisse 365 seviyesinin altında kapanışlarda 352.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 365 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 380.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 352.50-342.50

Satım aralığı: 380.00-382.50

Yabancı Payı (%) : 14.42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.

ŞEKERBANK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

1.11 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 1.01 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 1.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.07 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.01-0.99

Satım aralığı: 1.07-1.12

Yabancı Payı (%) : 3.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan arttı.

ŞOK MARKETLER TİCARET

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 15.06 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 14.72 seviyesinin altındaki kapanışlarda 13.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 14.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.80-13.40

Satım aralığı: 15.40-16.80

Yabancı Payı (%) : 38.79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.86 puan azaldı.

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 1.64 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.52 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 1.60 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.52-1.51

Satım aralığı: 1.60-1.66

Yabancı Payı (%) : 14.71

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.71 puan arttı.

TÜRK TRAKTÖR

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 244 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 228.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 223.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 228.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 235.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 223.00-212.00

Satım aralığı: 235.00-240.00

Yabancı Payı (%) : 34.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.47 puan arttı.

TÜRKİYE SİGORTA

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 5.76 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 4.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 5.53 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.90-4.60

Satım aralığı: 5.53-5.75

Yabancı Payı (%) : 2.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.37 puan arttı.

VAKIFLAR BANKASI

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 3.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 4.02 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.80-3.74

Satım aralığı: 4.02-4.16

Yabancı Payı (%) : 3.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.34 puan azaldı.