ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 32.97 ile Deva Holding ve yüzde 25.63 ile Bizim Mağazaları olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 10.44 ve yüzde 10.10 ile Pegasus ve TAV Havalimanları hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 3.49 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde oldu.

Endeksin yükselişinde Perakende Ticaret sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.61 yükselişle 98,759 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 14,168 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 11.29 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor.

Endeksin 50 günlük ortalamasının altında kalması satış baskısı yaratabilir. RSI göstergesi 56.76 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 106.90 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 97,960 ve 97,161 destek seviyeleri olarak takip edilecek.

Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 99,528 ve 100,296 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.52 baz puan artarak yüzde 59.18 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 9.72 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.84 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.68 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.68-5.13

Satım aralığı: 5.78-6.38

Yabancı Payı (%) : 62.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.59 puan azaldı.

ARÇELİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.84 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.60-13.90

Satım aralığı: 15.90-16.00

Yabancı Payı (%) : 62.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.25 puan azaldı.

ASELSAN

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 27.62 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 25.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 26.44 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 25.00-24.40

Satım aralığı: 28.50-31.25

Yabancı Payı (%) : 30.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.24 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

ATAKTA

1.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda seviyesine yönlendirecektir. 1.8 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 1.55 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.55-1.38

Satım aralığı: 1.96-2.38

Yabancı Payı (%) : 39.67

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

EMLAK KONUT GMYO

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 1.2 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.24 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.19 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 1.19-1.13

Satım aralığı: 1.24-1.28

Yabancı Payı (%) : 33.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.03 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

GÜÇ KAYBEDİYOR

8.51 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8.12 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.90-7.33

Satım aralığı: 8.20-8.95

Yabancı Payı (%) : 65.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.06 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.02 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.80 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.85 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.80-4.32

Satım aralığı: 4.88-5.38

Yabancı Payı (%) : 49.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.95 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

2.05 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 2.28 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 2.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 2.05 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.05-1.97

Satım aralığı: 2.28-2.35

Yabancı Payı (%) : 15.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.

PETKİM

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 3.4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 3.52 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 3.34 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.34-3.32

Satım aralığı: 3.52-3.60

Yabancı Payı (%) : 16.80

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.77 puan arttı.

T. HALK BANKASI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

5.26 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.43 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.10-4.68

Satım aralığı: 5.18-5.58

Yabancı Payı (%) : 39.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.91 puan azaldı.

PEGASUS

DÜŞÜŞTE

51.75 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 46.82 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 46.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 52.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 41.00-38.00

Satım aralığı: 52.50-59.00

Yabancı Payı (%) : 17.40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.

SABANCI HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI

7.56-7.86 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 7.7 seviyesinin altında kapanışlarda 7.50 seviyesine gerileyebilir. 8.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.35 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.50-7.28

Satım aralığı: 7.95-8.00

Yabancı Payı (%) : 63.04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

SODA SANAYİİ

ALICILAR GÜÇLÜ

5.7 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 6.63 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 6.19 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.43 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.43-4.80

Satım aralığı: 6.63-8.05

Yabancı Payı (%) : 28.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.26 puan arttı.

ŞİŞE CAM

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 4.88 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 5.17 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 5.68 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 4.52 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.52-3.98

Satım aralığı: 5.68-7.08

Yabancı Payı (%) : 23.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

TRAKYA CAM

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

3.14 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 3.74 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 3.51 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.14 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.14-2.84

Satım aralığı: 3.74-4.44

Yabancı Payı (%) : 30.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.

TÜPRAŞ

DİRENÇTE ZORLANDI

83.7-87.85 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 86.3 seviyesinin altında kapanışlarda 80.95 seviyesine gerileyebilir. 90.30 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 90.30 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 85.00-81.00

Satım aralığı: 86.00-90.00

Yabancı Payı (%) : 60.08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.44 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 10.67 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 9.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 10.3 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.75-9.45

Satım aralığı: 10.90-11.20

Yabancı Payı (%) : 28.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.