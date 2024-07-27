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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 20,99448 ile Agrotech Teknoloji ve yüzde 17,01923 ile Cw Enerji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -14,69194 ve yüzde -11,78145 ile Aksa ve İş Bankası (C) hisseleri oldu.

27 Temmuz 2024 | 11:38
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 46,70399 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik hissesinde olurken, bu şirketi 38,56064 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2,37339 azalışla 10.891,42 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 330,21 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 100,88810 milyar TL olarak gerçekleşti.

BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 52,52458 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 100,87852 seviyesinde olduğu görülüyor. Yukarı yönlü hareketlerde 10942,87 ve 10994,31 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10845,24 ve 10799,05 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,02778 baz puan artarak yüzde 38,40703 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 38,65340 seviyesinde bulunuyor.


ANADOLU EFES

DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 267,25 seviyesinin altındaki kapanışlarda 233,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 286,13 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 233,00-228,00
Satım aralığı: 272,50-310,00
Yabancı Payı (%): 52,65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.


ALARKO HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 100,9 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 109,20 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 102,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 102,00-98,00
Satım aralığı: 104,00-110,00
Yabancı Payı (%): 13,27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,35 puan azaldı.


DOĞUŞ OTOMOTİV

DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 246,2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 231,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 260,00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 231,00-228,00
Satım aralığı: 260,00-275,00
Yabancı Payı (%): 15,90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,04 puan azaldı.


ENERJİSA ENERJİ

DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 66,5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 66,50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 76,13 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 66,50-65,00
Satım aralığı: 72,50-72,50
Yabancı Payı (%): 20,60
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,03 puan arttı.


EREĞLİ DEMİR ÇELİK

SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 60,25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 54,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 56,25 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 54,50-51,50
Satım aralığı: 58,00-60,00
Yabancı Payı (%): 17,59
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,27 puan azaldı.


GARANTİ BANKASI

SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 132,8 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 120,00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 133,35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 120,00-111,00
Satım aralığı: 127,00-139,00
Yabancı Payı (%): 9,38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,06 puan azaldı.


T. HALK BANKASI

DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 18,27 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17,10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 19,11 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 17,10-15,90
Satım aralığı: 18,20-18,40
Yabancı Payı (%): 0,91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,21 puan azaldı.


HEKTAŞ

GÜÇ KAYBEDİYOR
13,72 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 12,30 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 12,83 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 12,30-11,80
Satım aralığı: 13,40-13,60
Yabancı Payı (%): 13,33
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.


İŞ BANKASI (C)

DÜŞÜŞTE
17,11 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 15,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 15,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 16,28 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 13,00-10,50
Satım aralığı: 15,50-15,80
Yabancı Payı (%): 37,78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.


KOÇ HOLDİNG

DİRENÇTE ZORLANDI
218,2-232,2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 222 seviyesinin altında kapanışlarda 217,00 seviyesine gerileyebilir. 226,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 226,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 217,00-217,00
Satım aralığı: 226,00-230,00
Yabancı Payı (%): 56,85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,11 puan azaldı.


OYAK ÇİMENTO

DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 75 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 83,50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 72,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 72,00-65,50
Satım aralığı: 83,50-86,50
Yabancı Payı (%): 3,10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.


PETKİM

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
23,60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 27,25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 25,78 seviyesinin altına kayması halinde ise 23,60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 23,60-22,10
Satım aralığı: 27,25-27,25
Yabancı Payı (%): 12,08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,42 puan arttı.


SASA POLYESTER

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
47,6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 44,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 45,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 47,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 44,00-43,75
Satım aralığı: 47,00-45,25
Yabancı Payı (%): 9,52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,08 puan arttı.


ŞİŞE CAM

SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 50,15 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 45,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 48,22 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 47,25-46,50
Satım aralığı: 49,50-50,00
Yabancı Payı (%): 17,23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,09 puan azaldı.


ŞOK MARKETLER TİCARET

SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 65,3 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 61,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 63,55 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 61,50-61,50
Satım aralığı: 64,50-64,50
Yabancı Payı (%): 35,49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,35 puan arttı.


TOFAŞ OTO. FAB.

SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 310,75 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 265,00 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 312,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 265,00-226,00
Satım aralığı: 312,50-285,00
Yabancı Payı (%): 32,10
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,17 puan arttı.


TÜRK TRAKTÖR

SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 846,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 770,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 809 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 770,00-745,00
Satım aralığı: 855,00-925,00
Yabancı Payı (%): 27,91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,54 puan azaldı.

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Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
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BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.07.2024)
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Moody’s, THY'nin (THYAO) kredi derecelendirme notunu güncelledi
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Moody’s, Şişecam (SISE) kredi derecelendirme notunu güncelledi
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