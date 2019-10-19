BIST 100 hisselerinin teknik analizi (27.10.2019)
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ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR
BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 11.68 ile Metro Holding ve yüzde 9.72 ile Fenerbahçe Futbol olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -11.67 ve yüzde -10.59 ile İpek Doğal Enerji ve Koza Madencilik hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 6.08 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 3.95 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti.
Endeksin düşüşünde Madencilik ve Kıymetli Maden sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.62 azalışla 98,415 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 16,736 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 8.12 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7 günlük hareketli ortalamasının üzerinde, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. RSI göstergesi 47.08 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 95.08 seviyesinde olduğu görülüyor.
Aşağı yönlü hareketlerde 98,035 ve 97,654 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 98,763 ve 99,111 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.01 baz puan artarak yüzde 64.59 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 14.58 seviyesinde bulunuyor.
AKBANK
İZLENMELİ
6.47 – 7.31 aralığında hareket eden hisse 7.3 seviyesinin altında kapanışlarda 6.78 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.78-6.28
Satım aralığı: 7.75-8.10
Yabancı Payı (%) : 59.67
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.19 puan azaldı.
ASELSAN
DİRENÇTE ZORLANDI
16.69-18.13 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 17.87 seviyesinin altında kapanışlarda 16.80 seviyesine gerileyebilir. 17.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 18.40 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 16.80-15.40
Satım aralığı: 18.40-19.10
Yabancı Payı (%) : 22.92
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.62 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.6.99 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.30 seviyesinde bulunurken ilk direnci 6.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.30-6.00
Satım aralığı: 6.78-6.93
Yabancı Payı (%) : 42.79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.44 puan arttı.
FORD OTOSAN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
59.50 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 64.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 61.6 seviyesinin altına kayması halinde ise 59.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 59.50-59.00
Satım aralığı: 64.00-67.00
Yabancı Payı (%) : 73.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.53 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
9.37 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.65 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.85 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 8.65-8.00
Satım aralığı: 9.85-10.30
Yabancı Payı (%) : 68.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.55 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 5.47 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 6.80 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.70-5.58
Satım aralığı: 6.80-7.40
Yabancı Payı (%) : 56.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.97 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 18.56 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 18.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 17.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 17.80-17.40
Satım aralığı: 19.00-19.40
Yabancı Payı (%) : 78.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.
KOZA ALTIN
İZLENMELİ
63.85 – 68.55 aralığında hareket eden hisse 66.6 seviyesinin altında kapanışlarda 62.86 seviyesindeki desteğini test edebilir. 66.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 70.35 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 66.00-65.00
Satım aralığı: 67.00-68.00
Yabancı Payı (%) : 69.90
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.19 puan arttı.
PEGASUS
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 55.8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 72.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 57.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 57.50-53.50
Satım aralığı: 72.00-84.00
Yabancı Payı (%) : 47.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.
ŞİŞE CAM
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
4.18 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4.92 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 4.43 seviyesinin altına kayması halinde ise 4.18 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.18-3.98
Satım aralığı: 4.92-5.48
Yabancı Payı (%) : 38.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.01 puan azaldı.
T. HALK BANKASI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
5.7 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 5.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 5.64 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 5.10-4.40
Satım aralığı: 6.00-6.33
Yabancı Payı (%) : 41.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.89 puan azaldı.
T.S.K.B.
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 0.88 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 0.83 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 0.87 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.83-0.79
Satım aralığı: 0.90-0.93
Yabancı Payı (%) : 35.96
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
TURKCELL
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 12.64 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 11.90 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 12.39 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 11.90-11.20
Satım aralığı: 12.70-13.00
Yabancı Payı (%) : 85.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.37 puan azaldı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
11.73 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 11.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 11.54 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.10-10.80
Satım aralığı: 12.10-12.60
Yabancı Payı (%) : 32.00
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -3.42 puan azaldı.
TÜRK TELEKOM
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.53 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.52 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.02 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.28-5.08
Satım aralığı: 5.98-6.48
Yabancı Payı (%) : 58.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.53 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.53 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.14 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.76 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.14-3.82
Satım aralığı: 4.76-4.78
Yabancı Payı (%) : 56.86
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -5.40 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 2.09 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 2.50 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.21 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.21-2.10
Satım aralığı: 2.50-2.60
Yabancı Payı (%) : 46.54
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.24 puan azaldı.
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