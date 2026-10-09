Doğu Akdeniz'in ihracatında dikkat çeken tablo! Bir il yüzde 48,9'luk artışla öne çıktı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın 9 aylık ihracatı, geçen yıla göre yüzde 6,1 artışla 2 milyar 708 milyon 763 bin 730 dolara ulaştı.

Afetin izlerinin silinmesi için inşa ve ihya çalışmalarının sürdüğü kentin dış satımında, yüzde 5,2 artış ve 1 milyar 651 milyon 187 bin 380 dolarla çelik sektörü ilk sırada yer buldu.

Hatay'dan yüzde 21,3'lük artış gösterip 374 milyon 296 bin 910 dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alan yaş meyve sebze grubunu, yüzde 18,6 artışla 98 milyon 812 bin 300 dolarlık ürün pazarlanan kimyevi maddeler ve mamulleri takip etti.