ENDEKSTE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

Borsa 100 endeksinde 23-26 Ekim tarihleri arasında en çok kazandıran hisseler yüzde 15.15 ile Yeo Teknoloji ve yüzde 14.81 ile Mia Teknoloji olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -13.62 ve yüzde -9.98 ile İpek Doğal Enerji ve Koza Madencilik hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 47.53 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 25.36 milyar TL ile Tüpraş takip etti.

Endeksin düşüşünde Otomotiv sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.38 azalışla 7,662 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 273 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 117.27 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor.

RSI göstergesi 43.98 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 90.75 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin -128.71 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 7,807 ve 7,953 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 7,451 ve 7,239 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.08 baz puan artarak yüzde 36.38 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 33.36 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



ALICILAR GÜÇLÜ

93.4 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 108.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 102.9 seviyesinin altına kayması halinde ise 96.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 96.00-90.50

Satım aralığı: 108.00-109.00

Yabancı Payı (%): 54.77

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.66 puan azaldı.

AKBANK



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

32.6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 29.25 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 30.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 32.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 29.25-27.50

Satım aralığı: 32.00-32.25

Yabancı Payı (%): 50.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

ALARKO HOLDİNG



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 106.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 100.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 118.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 100.00-97.00

Satım aralığı: 118.00-122.00

Yabancı Payı (%): 10.81

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.61 puan azaldı.

ARÇELİK



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 141.8 seviyesinin altındaki kapanışlarda 126.67 seviyesine doğru gerileyebilir. 141.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 159.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 133.00-113.00

Satım aralığı: 159.00-176.00

Yabancı Payı (%): 17.91

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.14 puan azaldı.

ASELSAN



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 42.72 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 41.46 seviyesinin altındaki kapanışlarda 38.57 seviyesindeki desteğini test edebilir. 41.46 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 43.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 40.50-40.00

Satım aralığı: 43.00-43.50

Yabancı Payı (%): 26.34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.83 puan arttı.

BİM MAĞAZALAR



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 277.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 262.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 300.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 262.50-249.00

Satım aralığı: 300.00-300.00

Yabancı Payı (%): 48.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

ÇAN2 TERMİK



İZLENMELİ

17.21 - 19.65 aralığında hareket eden hisse 18.3 seviyesinin altında kapanışlarda 17.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 17.40-15.90

Satım aralığı: 19.20-20.00

Yabancı Payı (%): 3.32

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.39 puan azaldı.

CW ENERJİ



GÜÇ KAYBEDİYOR

339.8 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 285.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 314 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 285.00-234.00

Satım aralığı: 352.50-390.00

Yabancı Payı (%): 2.29

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.

DOĞUŞ OTOMOTİV



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 257 seviyesinin altındaki kapanışlarda 249.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 265.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 249.00-246.00

Satım aralığı: 265.00-270.00

Yabancı Payı (%): 27.37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.21 puan azaldı.

EUROPOWER ENERJİ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 205.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 171.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 187.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 171.00-157.00

Satım aralığı: 209.00-210.00

Yabancı Payı (%): 2.83

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.06 puan azaldı.

HEKTAŞ



DİRENÇTE ZORLANDI

21.82-24.96 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 22.4 seviyesinin altında kapanışlarda 21.20 seviyesine gerileyebilir. 24.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 24.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 21.20-20.80

Satım aralığı: 24.10-24.80

Yabancı Payı (%): 17.96

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

KOZA ALTIN



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 23.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 26.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20.50-19.20

Satım aralığı: 26.50-27.75

Yabancı Payı (%): 22.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

KARDEMİR (D)



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 25.32 seviyesinin altındaki kapanışlarda 22.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 28.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 22.70-18.90

Satım aralığı: 28.75-31.00

Yabancı Payı (%): 13.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

ODAŞ ELEKTRİK



YÜKSELİŞTE

13.06 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 13.06 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 15.30 seviyesine yönelebilir. 13.06 seviyesinin altına sarkmalarda ise 11.90 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 11.90-11.40

Satım aralığı: 15.30-17.50

Yabancı Payı (%): 10.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ



DİRENÇTE ZORLANDI

68.35-76.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 71.8 seviyesinin altında kapanışlarda 68.00 seviyesine gerileyebilir. 76.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 76.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 68.00-65.00

Satım aralığı: 76.00-76.50

Yabancı Payı (%): 10.49

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.38 puan arttı.

T.S.K.B.



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.7.42 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 6.00-4.78

Satım aralığı: 7.75-8.60

Yabancı Payı (%): 17.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

TÜRK TELEKOM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 21.22 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 18.20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 19.65 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 18.20-17.90

Satım aralığı: 21.40-23.40

Yabancı Payı (%): 14.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.73 puan azaldı.