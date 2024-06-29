BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.06.2024)

ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 43,53989 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 34,46112 milyar TL ile Ereğli Demir Çelik takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,14609 azalışla 10647,91 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 324,22 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 81,16388 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 57,04729 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105,01964 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 10768,1 ve 10888,28 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 10567,78 ve 10487,64 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,10925 baz puan azalarak yüzde 38,16412 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 38,12730 seviyesinde bulunuyor.

ARÇELİK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 182,3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 174,4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 165,71 seviyesindeki desteğini test edebilir. 174,4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 182,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 174,00-172,00

Satım aralığı: 174,00-176,00

Yabancı Payı (%): 16,34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DÜŞÜŞTE

502 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 451 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 451 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 480,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 412,50-400,00

Satım aralığı: 480,00-535,00

Yabancı Payı (%): 7,58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,87 puan azaldı.



ÇİMSA



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

31,44 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 29,05 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 31,14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 32,55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 30,50-30,00

Satım aralığı: 31,00-31,50

Yabancı Payı (%): 8,23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.



CW ENERJİ



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 208 seviyesinin altındaki kapanışlar, 193,00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 208 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 217,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 193,00-180,00

Satım aralığı: 217,00-250,00

Yabancı Payı (%): 11,61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,47 puan azaldı.



DOĞAN HOLDİNG



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

16,93 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15,40 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16,85 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 18,10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15,40-14,80

Satım aralığı: 18,10-17,50

Yabancı Payı (%): 15,23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,17 puan arttı.



EMLAK KONUT GMYO



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 9,2 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 9,71 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 10,10 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 9,05 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 9,05-8,75

Satım aralığı: 10,10-9,35

Yabancı Payı (%): 14,99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,30 puan arttı.



EUROPOWER ENERJİ



DÜŞÜŞTE

118,4 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 102,3 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 102,3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 110,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 97,50-85,50

Satım aralığı: 110,00-131,00

Yabancı Payı (%): 15,62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,96 puan azaldı.



FORD OTOSAN



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

1.070,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 1.160,00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 1124 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.070,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 1.070,00-1.060,00

Satım aralığı: 1.160,00-1.115,00

Yabancı Payı (%): 39,37

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,26 puan arttı.



KARDEMİR (D)



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 29,8 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 33,86 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 29,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 29,75-28,00

Satım aralığı: 32,25-33,25

Yabancı Payı (%): 14,57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,62 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

547 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 505,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 530 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 550,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 505,00-472,50

Satım aralığı: 550,00-565,00

Yabancı Payı (%): 35,66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,48 puan arttı.



ODAŞ ELEKTRİK



GÜÇ KEYBEDİYOR

9,18 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 8,50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 8,74 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 8,50-8,20

Satım aralığı: 8,95-9,05

Yabancı Payı (%): 11,10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,15 puan azaldı.



PEGASUS



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.239 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 218,00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 242,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 218,00-208,00

Satım aralığı: 242,00-238,00

Yabancı Payı (%): 21,19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,09 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



İZLENMELİ

90,25 - 97,5 aralığında hareket eden hisse 96,5 seviyesinin altında kapanışlarda 91,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 96,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 99,23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 91,50-89,00

Satım aralığı: 94,50-97,00

Yabancı Payı (%): 45,79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1,51 puan azaldı.



TAV HAVALİMANLARI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 245,4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 278,25 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 246,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 246,00-230,00

Satım aralığı: 265,00-277,50

Yabancı Payı (%): 46,15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.



TÜRK TELEKOM



GÜÇ KAYBEDİYOR

50,55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 47,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 48,3 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 47,00-43,50

Satım aralığı: 49,75-52,50

Yabancı Payı (%): 18,05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,95 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



İZLENMELİ

160,6 - 174,4 aralığında hareket eden hisse 170,1 seviyesinin altında kapanışlarda 155,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 170,1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 182,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 155,00-135,00

Satım aralığı: 182,00-196,00

Yabancı Payı (%): 11,35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,19 puan arttı.



ZORLU ENERJİ



DİRENÇTE ZORLANDI

5,41-5,72 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5,53 seviyesinin altında kapanışlarda 5,48 seviyesine gerileyebilir. 5,83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5,83 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 5,48-5,10

Satım aralığı: 5,55-5,93

Yabancı Payı (%): 7,94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,19 puan azaldı.