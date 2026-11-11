"Görev süremizden daha uzun yaşayacak kararlar alalım"

COP31 Başkanı Kurum, Mavi Bölge'deki en büyük genel kurul salonu olan Anadolu'da yaptığı konuşmasına Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar Sinan arasında geçen "İstanbul'a su getirmeyle" ilgili menkıbesini anlatarak başladı.

Bakan Kurum, "Sözlerime 5 asır önce İstanbul'da yaşanan bir hadiseyle başlamak istiyorum. 16'ncı yüzyılda İstanbul'un su ihtiyacı hızla artıyordu. Kanuni Sultan Süleyman, Kağıthane civarında eski bir su yolundan akan suyu görünce Mimar Sinan'ı görevlendirdi; çevredeki kaynakların araştırılıp İstanbul'a ulaştırılmasını istedi. Sinan vadileri dolaştı, güzergahları hesapladı. Vadiler aşıldı, kemerler yükseldi, su yolları açıldı; kilometrelerce öteden getirilen su İstanbul'a ulaştı. Bu karar yalnızca dönemin ihtiyacını karşılamadı; yüzyıllarca şehre hizmet etti. Hikayenin özü açıktır: Kanuni birkaç damla suya baktı ve bir şehrin geleceğini gördü. Çünkü devlet aklı, bugünün işaretlerinden yarının ihtiyaçlarını okuyabilme kabiliyetidir.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu da Cumhuriyetimizin ikinci asrına aynı uzun ufukla bakıyor. 2053 Net Sıfır Emisyon'u hedefleyen bu anlayış, şehirlerimizi, enerjimizi, sanayimizi, teknolojimizi ve çevremizi gelecek nesilleri hesaba katarak şekillendirme iradesini taşıyor" dedi.

"Asrın felaketinde asrın inşasına"

COP31 Başkanı Kurum, Türkiye'nin 6 Şubat depremlerinin ardından başlattığı Asrın İnşa Seferberliği ile 2 yıl içinde inşa ettiği 455 bin iklim dirençli konutu dünyaya örnek gösterdi. COP31 Başkanı Kurum ayrıca, "O büyük acının ardından şehirlerimizi ayağa kaldırmak için dünya tarihinin en büyük inşa seferberliklerinden birini başlattık. Binlerce şantiyede mimarlarımız, mühendislerimiz, işçilerimiz, kamu kurumlarımız ve yerel yönetimlerimiz birlikte çalıştı. Konutları, iş yerlerini, altyapıyı, yolları, okulları ve hastaneleri yeniden kurduk; 455 bin konutu 2 yıl gibi kısa zamanda vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu tecrübe bize şunu gösterdi: Dirençlilik, felaket sonrasında ayağa kalkmak kadar; gelecekteki felaketi bugünden hesaba katma iradesidir" şeklinde konuştu.

"Çocuklarımızın yaşayacağı dünyayı konuşuyoruz"

İklim krizinin etkilerini sıralayan ve bu noktada ülkelerin ortak iradesinin önemine dikkat çeken COP31 Başkanı Kurum, "Jeopolitik dengeler ve ticaret yolları değişiyor; teknoloji ve yapay zeka üretimi değişiyor. Enerji güvenliği önem kazanırken, borçluluk kalkınma alanını daraltıyor; su ve gıda sorunu milli güvenlik gündeminde yükseliyor. İklim değişikliği bütün bu başlıklara işliyor. Dünyanın meseleleri birbirine bağlandıkça devlet yönetiminin ufku da genişliyor. İklim; enerji, sanayi, tarım, kalkınma ve hatta güvenlik gündeminin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Dolayısıyla iklimin geleceğini konuşurken devletlerimizin geleceğini; enerji sistemimizi, sanayimizin rekabet gücünü, şehirlerimizin güvenliğini ve çocuklarımızın yaşayacağı bir dünyayı konuşuyoruz. İşte bu nedenle bu salondaki siyasi irade son derece kıymetlidir" diye konuştu.

"Doğru tasarlanan iklim eylemi refahın, güvenliğin ve rekabet gücünün yatırımdır"

Nepal'de yaşanan iklim felaketine, Pakistan'daki sellere ve Pasifik'te hızla yükselen okyanus seviyesine değinen Kurum, "El Nio gibi doğal iklim olayları da küresel sıcaklıkları geçici olarak yükseltme potansiyeli taşıyorlar. Zamanın kıymetini bilmeli ve bir an önce uygulama kapasitemizi yükseltmeliyiz" diye konuştu. Her ülkenin şartları, kaynakları, ekonomik kapasitesi, kalkınma ihtiyaçları ve sorumluluklarının farklı olduğuna vurgu yapan COP31 Başkanı Kurum, "Ortak başarımız, bu farklılıklarda ortak çıkarlarımızı bulabilmemize bağlıdır. İklim eylemi ile milli çıkarlarımız arasında güçlü bir kesişim var. Enerji verimliliği enerji güvenliğini, su yatırımları gıda güvenliğini güçlendirir. Temiz teknolojiler sanayi ve istihdam alanları açar; dirençli şehirler ekonomiyi güçlendirir. Doğru tasarlanan iklim eylemi refahın, güvenliğin ve rekabet gücünün yatırımıdır. Bu nedenle, COP31 Başkanlığı'na başladığımız günden bu yana Müzakereler Başkanlığı'nı yürüten Avustralya ile birlikte; Antalya'da üç güçlü iradeyi ortaya çıkmaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kaynakları sınırsız, dünyayı ise tüketilebilir gören bir kalkınma anlayışı sürdürülemez"

COP31 Başkanlığı'nın taahhütten finansmana, finansmandan eyleme dönüşen ‘Uygulama COP'u vizyonunu detaylandıran COP31 Başkanı Kurum, dünyaya 3 adımı kapsayan iklim eylemi için irade koyma çağrısı yaptı. COP31 Başkanı Kurum, "İlk olarak, ulusal iklim hedeflerimizi yatırım programlarına dönüştürelim. Hedeflerin bütçelerde karşılığı olsun; bütçeler projeleri, projeler teknoloji, üretim, istihdam ve refahı harekete geçirsin. 35'e 35 Küresel Elektrifikasyon Taahhüdümüzle, adil enerji dönüşümü irademizi ortaya koyuyor; 2035'e kadar nihai enerji tüketiminde elektriğin payını yüzde 35'e çıkarma hedefini; enerji güvenliği ve teknolojik dönüşüm için küresel bir iş birliği alanı olarak bu konuyu değerlendiriyoruz. Kaynakları sınırsız, dünyayı ise tüketilebilir gören bir kalkınma anlayışı sürdürülemez. Bu nedenle; Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketini, döngüsel ekonomiyi ve metan emisyonlarının azaltılmasını, iklim eyleminin somut araçları olarak görüyoruz" dedi.

"Finansmanı erişilebilir kılmak için Türkiye'den iklim uygulama köprüsü"

COP31 Başkanı Kurum, "İkinci olarak, iklim finansmanında taahhütten erişime geçelim. Projeler yıllarca finansman bekliyor, kaynaklar yatırıma dönüşmüyor veya ülkeler ağır borç yükleriyle karşılaşıyorsa; zaman ve ortak çözüm kapasitesini kaybediyoruz demektir. Finansmanı daha hızlı, erişilebilir ve uygulanabilir hale getirecek mekanizmaları acilen güçlendirmeliyiz. COP31 Başkanlığı olarak; geliştirdiğimiz İklim Uygulama Köprüsü bu ihtiyaca cevap verecek. Ulusal planları projelerle, projeleri finansmanla, finansmanı teknoloji ve uzmanlıkla buluşturacak; siyasi iradenin somut yatırımlara dönüşmesini destekleyeceğiz. Üçüncü olarak, dirençliliği ulusal kalkınma politikalarımızın merkezine taşıyalım. Şehirlerimizi, su kaynaklarımızı, tarım sistemlerimizi ve kritik altyapımızı geleceğin risklerine hazırlayalım. Türkiye, 2 yılda inşa ettiği 500 bin iklim dirençli konutla deprem bölgelerinde edindiği yeniden inşa tecrübesini, iklim kaynaklı afetlerle mücadele eden ülkelerle paylaşmaya hazırdır" şeklinde konuştu.

"Herkesin dönüşümünde yararlandığı bir düzen kurabiliriz"

Bu 3 iradenin adalet temelinde yükselmesi gerektiğinin altını çizen COP31 Başkanı Kurum, "İklim adaleti, her ülkenin ortak hedefe kendi imkanlarını, kapasitesi ve kalkınma şartlarını içinde ilerleyebileceği bir sistem gerektirir. Gelişmekte olan ülkelerin kalkınma hakkını gözeten, kırılgan ülkelerin finansman ve teknolojiye erişimini kolaylaştıran, herkesin dönüşümden yararlandığı bir düzen kurabiliriz" diye konuştu.

"İklim risklerinin sınır tanımadığı alanlarda rekabet olmaz"

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki diplomasi tecrübesiyle dünyanın geleceği için hazır olduğunu dile getiren COP31 Başkanı Kurum ‘ortak akıl' ve ‘iş birliği' çağrısı yaptı. COP31 Başkanı Kurum, "Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Doğu ile Batı, Kuzey ile Güney arasındaki tarihi ve coğrafi tecrübesiyle bu uzlaşıya katkı sunmaya hazırdır. Devletler rekabet edebilir, milli çıkarlarını kararlılıkla savunabilir. Ancak suyun, gıdanın, afetlerin ve iklim risklerinin sınır tanımadığı alanlarda rekabet olmaz. Ortak akıl geliştirmek hepimizin çıkarınadır. Bugün önümüzde böyle bir fırsat var" ifadelerini kullandı.

"Koruyacağımız bir su havzası, doğmamış çocukların sofrasına bereket olabilir"

Bakan Kurum, COP31 sürecinde alınacak kararların dünyanın ve insanlığın geleceğini kısa ve uzun vadede doğrudan etkileyeceğine işaret etti. COP31 Başkanı Kurum, "Vereceğimiz bir enerji kararı, yarım asır sonra bir ülkenin enerji güvenliğine hizmet edebilir. Koruyacağımız bir su havzası, doğmamış çocukların sofrasına bereket olabilir. Dirençli hale getireceğimiz bir şehir, yıllar sonra binlerce insanın hayatını koruyabilir. Harekete geçireceğimiz bir teknoloji, dünyanın başka bir köşesinde milyonlarca insanın hayatını değiştirebilir. İşte liderliğin ufku burada başlıyor: Görev süremizden daha uzun yaşayacak kararlar alabilmek" dedi.

"Çocuklarımıza kararlarımızı anlatacağımız değil, sonuçlarını yaşayacakları bir gelecek bırakalım"

Bakan Kurum, hitabının sonunda Kanuni menkıbesini tekrar hatırlatarak, dünya liderlerini tıpkı Kanuni gibi ‘geleceği öngörerek' harekete geçmeye davet etti. COP31 Başkanı Kurum, "Kanuni birkaç damladan bir şehrin geleceğini gördü. Türkiye Yüzyılı da gelecek nesilleri düşünme iradesini taşıyor. Bugün Antalya'da bizlere düşen sorumluluk, bütün insanlığın ortak geleceğine, aynı ufukla bakmaktır. Gelin bugünün işaretlerinden yarının ihtiyaçlarını okuyalım. Çocuklarımıza kararlarımızı anlatacağımız değil, sonuçlarını yaşayacakları bir gelecek bırakalım. Gelin Antalya'yı vaatlerden uygulamaya geçişin sembol şehri haline getirelim. Ve yıllar sonra bu salondaki bizlerin dönemine bakıldığında, gelecek kuşaklar şu cümleyi kurabilsin; Onlar geleceği gördüler, sorumluluk aldılar ve ömürlerinden daha uzun yaşayacak kararlar verdiler" şeklinde konuştu.