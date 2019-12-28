BIST 100 hisselerinin teknik analizi (29.12.2019)
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ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 20.73 ile İş Finansal Kiralama ve yüzde 15.28 ile Net Holding olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 9.74 ve yüzde 8.94 ile İttifak Holding ve Galatasaray Sportif hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 3.10 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde oldu. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.25 yükselişle 113,684 puandan kapattı.
Endeksin dolar bazında fiyatı ise 19,170 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 8.70 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.
RSI göstergesi 76.79 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 105.34 seviyesinde. CCI göstergesinin 128.45 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.
Aşağı yönlü hareketlerde 113,279 ve 112,875 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 114,189 ve 114,695 direnç seviyeleri söz konusu.
Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.76 baz puan artarak yüzde 60.73 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 11.76 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 19.11 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 19.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 19.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.30-18.90
Satım aralığı: 19.90-20.00
Yabancı Payı (%) : 24.49
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 45.68 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 47.75 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 45.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 45.25-44.00
Satım aralığı: 47.75-50.00
Yabancı Payı (%) : 65.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 1.88 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 1.83 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.78 seviyesindeki desteğini test edebilir. 1.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 1.87 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 1.78-1.75
Satım aralığı: 1.87-1.93
Yabancı Payı (%) : 47.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.86 puan azaldı.
FORD OTOSAN
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
66.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 71.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 69.6 seviyesinin altına kayması halinde ise 66.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 66.00-64.50
Satım aralığı: 71.50-72.00
Yabancı Payı (%) : 72.85
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.66 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 10.76 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 11.30 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 10.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 10.60-10.00
Satım aralığı: 11.30-11.60
Yabancı Payı (%) : 72.23
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.29 puan arttı.
İŞ BANKASI (C)
İZLENMELİ
6.14 – 6.38 aralığında hareket eden hisse 6.27 seviyesinin altında kapanışlarda 6.18 seviyesindeki desteğini test edebilir. 6.27 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 6.62 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.18-6.13
Satım aralığı: 6.30-6.40
Yabancı Payı (%) : 56.12
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.
KARDEMİR (D)
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 2.52 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 2.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 2.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.48-2.30
Satım aralığı: 2.70-2.82
Yabancı Payı (%) : 22.40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.61 puan arttı.
PEGASUS
İZLENMELİ
83.2 – 85.3 aralığında hareket eden hisse 84.75 seviyesinin altında kapanışlarda 80.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 84.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 89.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 80.00-73.50
Satım aralığı: 89.00-92.00
Yabancı Payı (%) : 49.44
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.39 puan arttı.
PETKİM
İZLENMELİ
3.61 – 3.78 aralığında hareket eden hisse 3.69 seviyesinin altında kapanışlarda 3.62 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.74 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.62-3.58
Satım aralığı: 3.74-3.78
Yabancı Payı (%) : 17.17
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.15 puan arttı.
T. HALK BANKASI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 5.66 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.93 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.78 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.78-5.68
Satım aralığı: 5.93-5.99
Yabancı Payı (%) : 39.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.67 puan arttı.
T.S.K.B.
DİRENÇLER İZLENMELİ
Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 1.08 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 1.17 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 1.26 seviyesine yönelebilir. 1.17 seviyesinin altında kapanışlarda 1.12 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.12-1.02
Satım aralığı: 1.26-1.29
Yabancı Payı (%) : 35.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.
TEKFEN HOLDİNG
ÇIKIŞTA
Alıcılar güçleniyor. 18.25 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 19.2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 19.80 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 18.50 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 18.50-18.20
Satım aralığı: 19.80-20.10
Yabancı Payı (%) : 56.21
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.24 puan arttı.
TURKCELL
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 13.61 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 14.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 13.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.60-13.10
Satım aralığı: 14.00-14.40
Yabancı Payı (%) : 85.64
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
TÜPRAŞ
DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 124.3 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 130.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 123.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 123.00-120.00
Satım aralığı: 130.00-136.00
Yabancı Payı (%) : 73.28
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.31 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
İZLENMELİ
13.69 – 14.08 aralığında hareket eden hisse 13.95 seviyesinin altında kapanışlarda 13.14 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.95 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 14.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.80-13.10
Satım aralığı: 14.00-14.60
Yabancı Payı (%) : 41.37
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.27 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.21 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.12 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.86 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.12 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.38 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.10-4.88
Satım aralığı: 5.13-5.38
Yabancı Payı (%) : 64.38
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.10 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
İZLENMELİ
2.4 – 2.48 aralığında hareket eden hisse 2.44 seviyesinin altında kapanışlarda 2.41 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 2.47 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.41-2.38
Satım aralığı: 2.47-2.50
Yabancı Payı (%) : 44.87
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.
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