ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR *

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 14.44 ile Karsan Otomotiv ve yüzde 8.89 ile İş Y. Men. Değ. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 6.15 ve yüzde 5.25 ile Emlak Konut GMYO ve Tekfen Holding hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.80 milyar TL ile Petkim hissesinde olurken, bu şirketi 4.99 milyar TL ile Güneş Sigorta takip etti. Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.84 azalışla 1,101 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 150 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 15.82 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin, hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri tetikleyebilir. RSI göstergesi 46.36 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 98.78 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 1,111 ve 1,122 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,092 ve 1,084 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.92 baz puan azalarak yüzde 51.34 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.85 seviyesinde bulunuyor.

DİRENÇTE ZORLANDI

4.85-5.09 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.01 seviyesinin altında kapanışlarda 4.98 seviyesine gerileyebilir. 5.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.98-4.52

Satım aralığı: 5.00-5.50

Yabancı Payı (%) : 49.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.22.74 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor.İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 20.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 22.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 20.00-19.30

Satım aralığı: 22.70-23.10

Yabancı Payı (%) : 58.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

15.44-16.18 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 15.46 seviyesinin altında kapanışlarda 15.10 seviyesine gerileyebilir. 16.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 16.49 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.10-14.30

Satım aralığı: 15.70-16.60

Yabancı Payı (%) : 69.55

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

GÜÇ KAYBEDİYOR

81.75 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 76.50 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 78.75 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 76.50-75.00

Satım aralığı: 82.00-83.00

Yabancı Payı (%) : 52.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.16 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

13.33 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 12.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.60-12.15

Satım aralığı: 13.30-13.75

Yabancı Payı (%) : 52.45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.05 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

40.54 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 37.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 38.72 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 39.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 37.50-36.75

Satım aralığı: 39.75-40.25

Yabancı Payı (%) : 41.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.53 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 46.12 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 49.35 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 44.52 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 46.75-43.75

Satım aralığı: 47.00-50.50

Yabancı Payı (%) : 11.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.68 puan arttı.

GÜÇ KAYBEDİYOR

4.26 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3.71 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 4.04 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.90-3.60

Satım aralığı: 4.32-4.75

Yabancı Payı (%) : 19.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.51 puan azaldı.

GÜÇ KAYBEDİYOR

8.39 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 7.38 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 7.9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.38-7.20

Satım aralığı: 8.25-8.70

Yabancı Payı (%) : 62.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

7.18 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.78 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 7.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.78-6.25

Satım aralığı: 7.10-7.45

Yabancı Payı (%) : 25.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.22 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

6.42 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 6.05 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 6.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 6.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.05-5.80

Satım aralığı: 6.23-6.53

Yabancı Payı (%) : 15.54

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.22 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 5.29 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 5.03 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 5.13 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.03-4.66

Satım aralığı: 5.18-5.65

Yabancı Payı (%) : 7.14

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.10 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

1.09-1.14 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 1.1 seviyesinin altında kapanışlarda 1.06 seviyesine gerileyebilir. 1.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 1.13 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.06-0.95

Satım aralığı: 1.13-1.35

Yabancı Payı (%) : 18.72

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.12 puan azaldı.

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 16.94 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 15.20 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.20-14.00

Satım aralığı: 16.70-17.60

Yabancı Payı (%) : 45.38

Haftalık Değişim:

Yabancı payı geçen haftaya göre -2.19 puan azaldı.

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 15.17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 14.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 15.80 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 14.80-13.90

Satım aralığı: 15.80-16.75

Yabancı Payı (%) : 20.30

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.15 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

4.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.92 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 4.02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.12 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.92-3.65

Satım aralığı: 4.12-4.75

Yabancı Payı (%) : 16.75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.88 puan azaldı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 86.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 83 seviyesinin altındaki kapanışlarda 81.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 86.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 81.00-79.00

Satım aralığı: 86.00-88.00

Yabancı Payı (%) : 31.84

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.60 puan azaldı.