ABD ile Kanada arasındaki ticaret savaşı tırmanıyor: 1 milyar dolarlık ithalat yasağı yürürlükte

CBS News'de yer alan habere göre; ABD ile Kanada arasındaki ticaret gerilimi yeni bir yaptırımla daha tırmandı. ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci döneminde derinleşen ticaret savaşları kapsamında ABD, Salı günü alkollü içecekler, süt ürünleri ve motorlu taşıtlar da dahil olmak üzere yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki Kanada ürününe ithalat yasağı getirdi.

İki ülke arasındaki yıllık 880 milyar dolarlık devasa ticaret hacmi göz önüne alındığında ekonomik etkisi sınırlı görülse de bu adım, diplomatik ilişkilerin daha da gerilmesine yol açtı. İthalat yasağı kapsamındaki 967 milyon dolarlık ürünün %87'sini alkollü içecekler oluştururken, Kanada merkezli BRP şirketinin ürettiği bazı üç tekerlekli motosikletler ve süt ürünleri de listede yer alıyor. Uzmanlar, söz konusu ürünlerin zaten daha önce getirilen %50'lik gümrük vergileri nedeniyle fiilen pazardan çekildiğini ve bu kararın kısa vadede büyük bir ekonomik çöküş yaratmayacağını belirtiyor.

Kanada'nın özür dileyeceğine inanıyorum

Trump, Kanada'nın ABD ürünlerine yönelik ayrımcılık yaptığını öne sürerek bu kararı aldıklarını açıklarken, Kanada tarafının da "özür dileyerek" müzakere masasına döneceğine inandığını ifade etti. Buna karşılık Kanada Başbakanı Mark Carney liderliğindeki hükümet ise ABD'ye olan ticari bağımlılığı azaltma stratejisini sürdürüyor. Kanada yetkilileri, vatandaşlarını ve işletmelerini bu "haksız hamlelerden" korumaya odaklandıklarını ve AB, Hindistan ile Çin gibi alternatif pazarlarla küresel ortaklıkları güçlendireceklerini duyurdu.