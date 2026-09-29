Türkiye'nin yerli ve milli telefonu için düğmeye basıldı! Satış tarihi ve üretim adresi belli oldu

Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. ASELSAN ve Türk Telekom'un iş birliğiyle hayata geçirilecek cihaz için çalışmalar hızlanırken, telefonun nerede üretileceği de belli oldu.

Teknoloji alanındaki yerli üretim kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan projeye ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Peki, yerli akıllı telefon nerede üretilecek, projede süreç nasıl ilerleyecek? İşte yerli telefon projesine ilişkin tüm ayrıntılar...

Türkiye’nin yeni akıllı telefon projesi kapsamında üretim çalışmalarının Malatya ’da yapılması planlanıyor. Projenin yürütücüsü olan TTT İnovasyon tarafından sürdürülen çalışmalarla birlikte cihazın donanım ve üretim süreçlerinde ASELSAN görev alacak.

TTT İnovasyon tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde telefonun üretimi Malatya'da gerçekleştirilecek. 2027'nin ilk yarısında satışa çıkması beklenen telefon için Aselsan donanım ve üretimi üstlenirken Türk Telekom ise yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını yürütüyor.

Türk Telekom CEO'su Ebrubekir Şahin, telefonun Premium, üst ve orta segmentte olmasını planladıklarını, pil ve kamera performansıyla rekabetçi olacağını belirtti. Şahin, ilk etapta Android işletim sistemiyle satılacak olan telefonun daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çiple geliştirileceğini, bu fazlar arasındaki geçişin de bir yıl arayla planlandığını ve yatırımlarının başladığını ifade etti.