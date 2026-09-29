Türkiye'nin yerli ve milli telefonu için düğmeye basıldı! Satış tarihi ve üretim adresi belli oldu

Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefon projesinde yeni bir aşamaya geçiliyor. ASELSAN ve Türk Telekom'un iş birliğiyle hayata geçirilecek cihaz için çalışmalar hızlanırken, telefonun nerede üretileceği de belli oldu.
Teknoloji alanındaki yerli üretim kapasitesini geliştirmeyi amaçlayan projeye ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Peki, yerli akıllı telefon nerede üretilecek, projede süreç nasıl ilerleyecek? İşte yerli telefon projesine ilişkin tüm ayrıntılar...
Türkiye’nin yeni akıllı telefon projesi kapsamında üretim çalışmalarının Malatya’da yapılması planlanıyor. Projenin yürütücüsü olan TTT İnovasyon tarafından sürdürülen çalışmalarla birlikte cihazın donanım ve üretim süreçlerinde ASELSAN görev alacak.
TTT İnovasyon tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde telefonun üretimi Malatya'da gerçekleştirilecek. 2027'nin ilk yarısında satışa çıkması beklenen telefon için Aselsan donanım ve üretimi üstlenirken Türk Telekom ise yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını yürütüyor.
Türk Telekom CEO'su Ebrubekir Şahin, telefonun Premium, üst ve orta segmentte olmasını planladıklarını, pil ve kamera performansıyla rekabetçi olacağını belirtti. Şahin, ilk etapta Android işletim sistemiyle satılacak olan telefonun daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çiple geliştirileceğini, bu fazlar arasındaki geçişin de bir yıl arayla planlandığını ve yatırımlarının başladığını ifade etti.
1 Yerli ve milli telefon için geri sayım başladı
Türkiye’nin yerli ve milli akıllı telefon projesinde çalışmalar son aşamaya yaklaşıyor. ASELSAN ve Türk Telekom’un girişimiyle üretilecek cihazın özellikle pil ve kamera teknolojilerinde yerli mühendislerin geliştirdiği çözümler öne çıkıyor.
Yeni akıllı telefonun kamera özellikleri ve batarya performansı açısından pazardaki rakipleriyle rekabet edebilecek bir seviyeye ulaşması amaçlanıyor.
2 Yerli telefonun üretim adresi belli oldu
Yeni akıllı telefon projesinin üretim merkezi olarak Malatya planlanıyor. TTT İnovasyon tarafından yürütülen proje kapsamında ASELSAN’ın ise cihazın donanım geliştirme ve üretim süreçlerinde görev üstleneceği belirtiliyor.
3 Yerli telefon ne zaman kullanıcılarla buluşacak?
Yerli akıllı telefonun kullanıcılarla buluşması için hedef 2027'nin ilk yarısı. Cihazın teknik geliştirme ve üretim tarafının yanı sıra satışa uzanan süreçte de görev paylaşımı yapılacak. Türk Telekom yazılım altyapısı ve içerik hizmetlerinin yanı sıra markalaşma, pazarlama ve dağıtım süreçlerini üstlenecek.
Projenin hedefi ise yalnızca yerli bir cihazı piyasaya sunmakla sınırlı değil. Yetkililere göre çalışma, Türkiye'deki teknoloji ekosistemini uzun vadede destekleyecek bir yapı oluşturma amacı da taşıyor.
4 Orta, üst ve premium segment seçenekleri olacak
Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin'in verdiği bilgilere göre, yerli telefon tek bir modelle sınırlı kalmayacak. Farklı kullanıcı gruplarına hitap etmesi planlanan cihazın orta, üst ve premium segmentlerde seçenekleri bulunacak. Projede öne çıkarılması hedeflenen özelliklerin başında ise kamera performansı ve pil ömrü geliyor.
Cihazın işletim sistemi tarafında da uzun vadeli bir dönüşüm planlanıyor. İlk modellerin Android tabanlı olması beklenirken, sonraki süreçte yerli işletim sistemi ve çip teknolojilerinin kullanılması amaçlanıyor. Bu yöndeki yatırımların başladığı ve yerli altyapıya geçişin aşamalar halinde hayata geçirileceği belirtiliyor.
5 Yerli telefonun marka adı için gözler 5 seçenekte
Yerli akıllı telefonun hangi isimle piyasaya çıkacağına yönelik çalışmalar da sürüyor. Marka belirleme sürecinde, uluslararası pazarda dikkat çekebilecek, kolay hatırlanan ve güçlü bir isim üzerinde duruluyor.
Hazırlanan beş farklı isim seçeneğinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulması, telefonun marka adının ise bu alternatifler arasından belirlenmesi planlanıyor.
6 ASELSAN 29 yıl sonra yeniden telefon sahnesinde
ASELSAN'ın cep telefonu üretimindeki geçmişi 1990'lı yıllara uzanıyor. Çalışmalarına 1993'te başlanan ASELSAN 1919, 1997 yılında üretilerek piyasaya sunulan iki cep telefonu modelinden biri oldu.
ASELSAN 1919'un üretimiyle Türkiye, o dönemde dünyada cep telefonu üretebilen dokuz ülke arasına girdi. İlk etapta 500 adet üretilen telefonun ihracatı ise Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapıldı.