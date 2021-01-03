ENDEKS YILIN SON HAFTASINI YÜKSELİŞLE KAPATTI

BİST 100 endeksinde yükseliş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 37.79 ile Gübre Fabrik. ve yüzde 18.59 ile Hektaş olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 17.41 ve yüzde 10.78 ile Borusan Mannesmann ve Selçuk Ecza Deposu hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 16.04 milyar TL ile Gübre Fabrik. hissesinde olurken, bu şirketi 7.22 milyar TL ile Koza Altın takip etti.

Endeksin yükselişinde Gübre sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 3.56 yükselişle 1,477 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 201 seviyesinde bulunuyor. Endekste ortalama işlem hacmi 28.33 milyar TL oldu. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 78.58 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 105.83 seviyesinde.

CCI göstergesinin 153.50 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 1,470 ve 1,463 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Yukarı yönlü hareketlerde ise 1,484 ve 1,491 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.25 puan azalarak yüzde 48.84 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.04 seviyesinde bulunuyor.

HACİM ARTMALI

Hisse yükselirken hacim düşüyor. 6.47 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. Ancak hacim zayıf. 6.88 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 7.28 seviyesine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 6.40 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.40-6.00

Satım aralığı: 7.28-7.38

Yabancı Payı (%) : 57.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.49 puan arttı.

İZLENMELİ

17.79 – 18.91 aralığında hareket eden hisse 18.23 seviyesinin altında kapanışlarda 17.80 seviyesindeki desteğini test edebilir. 18.23 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 19.32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 17.80-17.50

Satım aralığı: 18.40-18.90

Yabancı Payı (%) : 36.68

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 72.95 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 72.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 78.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 72.00-70.50

Satım aralığı: 78.00-79.00

Yabancı Payı (%) : 60.11

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

3.12 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.05 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.04-2.72

Satım aralığı:3.10-3.42

Yabancı Payı (%) : 34.94

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.10 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO *

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

2.19 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 2.10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 2.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 2.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.10-1.99

Satım aralığı: 2.18-2.26

Yabancı Payı (%) : 34.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.32 puan arttı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK *

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 14.13 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 13.90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 15.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 13.90-12.10

Satım aralığı: 15.50-17.20

Yabancı Payı (%) : 34.97

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

9.70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 10.70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 10.27 seviyesinin altına kayması halinde ise 9.70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 9.70-8.75

Satım aralığı: 10.70-11.40

Yabancı Payı (%) : 58.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olan hissenin 86 seviyesinin altına kaymaması önemli. Bu seviyenin altında kapanışlar satış baskısına neden olabilir. Destek 56.00 seviyesinde bulunurken direnç 108.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 56.00-47.00

Satım aralığı: 108.00-114.00

Yabancı Payı (%) : 7.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 6.67 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 6.68 seviyesinde bulunurken ilk direnci 7.18 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.68-6.38

Satım aralığı: 7.18-7.33

Yabancı Payı (%) : 46.53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.18 puan arttı.

ALICILAR GÜÇLÜ

5.29 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 6.05 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 5.75 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.35 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.35-4.62

Satım aralığı: 6.05-6.68

Yabancı Payı (%) : 23.50

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.42 puan azaldı.

DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

19.60 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 23.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 20.74 seviyesinin altına kayması halinde ise 19.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 19.60-18.00

Satım aralığı: 21.90-24.90

Yabancı Payı (%) : 68.57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.21 puan arttı.

DİRENÇTE ZORLANDI

4.92-5.18 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 5.04 seviyesinin altında kapanışlarda 4.88 seviyesine gerileyebilir. 5.10 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.10 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.88-4.24

Satım aralığı: 5.10-5.73

Yabancı Payı (%) : 21.88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.06 puan arttı.

ALICILAR GÜÇLÜ

10.52 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 12.10 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 11.47 seviyesinin altına kayması halinde ise 10.60 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 10.60-10.00

Satım aralığı: 12.10-12.75

Yabancı Payı (%) : 65.05

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.13 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 5.37 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.65 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.40-5.28

Satım aralığı: 5.65-5.95

Yabancı Payı (%) : 6.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.08 puan arttı.

GÜÇ KAYBEDİYOR

1.89 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 1.64 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 1.78 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.64-1.56

Satım aralığı: 1.87-2.07

Yabancı Payı (%) : 9.66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.42 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 20.66 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 21.70 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 20.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 20.50-18.40

Satım aralığı: 21.70-23.70

Yabancı Payı (%) : 50.18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.24 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 4.6 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 4.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.58-4.28

Satım aralığı: 4.65-4.82

Yabancı Payı (%) : 6.25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan arttı.