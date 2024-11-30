BIST 100 hisselerinin teknik analizi (30.11.2024)

ENDEKS YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 53,77987 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 45,99388 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde İletişim ve Savunma sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1,06923 yükselişle 9.652 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 279,2 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 86,65166 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 62,56212 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103,78160 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 103,57681 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Yukarı yönlü hareketlerde 9732,16 ve 9812,31 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9573,85 ve 9495,69 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,47413 baz puan artarak yüzde 37,25730 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 38,56400 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 199,6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 180,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 212,10 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 180,00-165,00

Satım aralığı: 202,00-207,00

Yabancı Payı (%): 52,45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,42 puan azaldı.



ALARKO HOLDİNG



SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 98,1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 96,35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 92,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 96,35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 99,50 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 92,50-90,00

Satım aralığı: 99,50-99,00

Yabancı Payı (%): 10,04

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.



ARÇELİK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 146,2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 142,9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 136,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 142,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 148,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 136,00-133,00

Satım aralığı: 148,00-139,00

Yabancı Payı (%): 14,88

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,06 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ

449-478,25 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 452,75 seviyesinin altında kapanışlarda 442,50 seviyesine gerileyebilir. 465,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 465,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 442,50-430,00Satım aralığı: 465,00-457,50Yabancı Payı (%): 8,49Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,10 puan arttı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



İZLENMELİ

206,7 - 215,2 aralığında hareket eden hisse 214 seviyesinin altında kapanışlarda 209,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 214 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 225,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 209,00-207,00

Satım aralığı: 215,00-212,00

Yabancı Payı (%): 14,24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.



EGE ENDÜSTRİ



DİRENÇTE ZORLANDI

10550-11075 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 10.635 seviyesinin altında kapanışlarda 10.415,00 seviyesine gerileyebilir. 10.995,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 10.995,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 10.415,00-10.340,00

Satım aralığı: 10.995,00-11.145,00

Yabancı Payı (%): 9,64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,18 puan arttı.



ENKA İNŞAAT



DİRENÇLER İZLENMLELİ

Güç topluyor. 49,98 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 54,08 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 50,50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 50,50-48,25

Satım aralığı: 51,50-56,00

Yabancı Payı (%): 32,27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,22 puan arttı.



GARANTİ BANKASI



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 122,8 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 120,5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 112,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 120,5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 128,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 112,00-106,00

Satım aralığı: 128,00-114,00

Yabancı Payı (%): 8,10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,27 puan arttı.



T. HALK BANKASI



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

16,95 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15,60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16,80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15,60-15,20

Satım aralığı: 16,80-15,80

Yabancı Payı (%): 0,46

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre değişmedi.



İŞ BANKASI (C)

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13,87 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13,63 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12,50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13,63 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14,60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 12,50-11,60Satım aralığı: 14,60-12,50Yabancı Payı (%): 26,62Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,12 puan arttı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 50,75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 48,02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 45,00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 48,02 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 48,75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 47,25-44,00

Satım aralığı: 48,75-51,50

Yabancı Payı (%): 9,75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,49 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



ALICILAR GÜÇLÜ

67,55 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 76,50 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 72,4 seviyesinin altına kayması halinde ise 64,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 64,50-61,50

Satım aralığı: 76,50-75,50

Yabancı Payı (%): 2,42

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.



PETKİM

18,66 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 18,10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 18,34 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 19,32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 18,10-17,10Satım aralığı: 18,40-19,30Yabancı Payı (%): 9,68Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,14 puan arttı.



REEDER TEKNOLOJİ



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

13,70 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 15,70 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 14,78 seviyesinin altına kayması halinde ise 13,70 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 13,70-11,50

Satım aralığı: 15,70-20,20

Yabancı Payı (%): 4,64

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,16 puan azaldı.



TURKCELL



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 95,05 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 84,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 90,55 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 84,50-79,50

Satım aralığı: 91,00-92,50

Yabancı Payı (%): 59,39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



İZLENMELİ

281 - 300,25 aralığında hareket eden hisse 285 seviyesinin altında kapanışlarda 266,67 seviyesindeki desteğini test edebilir. 285 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 301,88 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 280,00-277,50

Satım aralığı: 287,50-287,50

Yabancı Payı (%): 23,66

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.



VESTEL



DİRENÇLER İZLENMLELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 61,15 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 59,50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 66,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 59,50-56,00

Satım aralığı: 66,00-60,00

Yabancı Payı (%): 6,39

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,18 puan azaldı.