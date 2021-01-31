ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 10.15 ile Karsan Otomotiv ve yüzde 8.61 ile Gübre Fabrik. olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 11.46 ve yüzde 10.84 ile Alcatel Lucent Teletaş ve T.S.K.B. hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 9.53 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 8.78 milyar TL ile Emlak Konut GMYO takip etti.

Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kuruml sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 4.47 azalışla 1,473 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 200 seviyesinde bulunuyor.

Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 30.77 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamasının altında hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamasının ise üzerinde hareket ediyor. RSI göstergesi 45.68 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 94.50 seviyesinde olduğu görülüyor.

CCI göstergesinin -115.86 seviyesinde olması endeksi yukarı yönde destekleyebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 1,489 ve 1,506 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,463 ve 1,454 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.05 baz puan artarak yüzde 47.54 seviyesine yükselirken, 2 yıllık tahvil faizi 14.18 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 6.38 seviyesinin altındaki kapanışlarda 6.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 6.95 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 6.00-5.48

Satım aralığı: 6.95-7.23

Yabancı Payı (%) : 58.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.50 puan azaldı.

ARÇELİK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 30.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 34.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 30.00-29.25

Satım aralığı: 34.50-35.25

Yabancı Payı (%) : 55.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.20 puan arttı.

ASELSAN

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 17.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 18.30 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 16.40-14.90

Satım aralığı: 18.30-19.10

Yabancı Payı (%) : 36.87

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 75.4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 69.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 71.95 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 69.00-66.50

Satım aralığı: 74.50-76.00

Yabancı Payı (%) : 60.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.09 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

İZLENMELİ

3.59 – 4.06 aralığında hareket eden hisse 3.89 seviyesinin altında kapanışlarda 3.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.89 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 4.12 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 3.60-3.16

Satım aralığı: 4.12-4.42

Yabancı Payı (%) : 29.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.42 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

GÜÇ KAYBEDİYOR

2.57 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.34 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.41 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 2.34-2.24

Satım aralığı: 2.45-2.62

Yabancı Payı (%) : 33.65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.36 puan azaldı.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

15.17 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 13.70 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 14.35 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 13.70-12.60

Satım aralığı: 14.90-15.40

Yabancı Payı (%) : 33.00

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.57 puan azaldı.

GARANTİ BANKASI

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 9.86 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 8.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 10.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 8.80-7.95

Satım aralığı: 10.00-12.50

Yabancı Payı (%) : 58.35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.54 puan azaldı.

GÜBRE FABRİK.

ALICILAR GÜÇLÜ

59.5 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 88.00 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 72.5 seviyesinin altına kayması halinde ise 64.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 64.00-60.00

Satım aralığı: 88.00-93.50

Yabancı Payı (%) : 7.22

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.11 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

GÜÇ KAYBEDİYOR

Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 6.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.80 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 6.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 6.83 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 5.80-4.98

Satım aralığı: 6.83-7.50

Yabancı Payı (%) : 44.90

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.91 puan azaldı.

KARDEMİR (D)

GÜÇ KAYBEDİYOR

7.15 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.40 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.69 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.40-5.75

Satım aralığı: 6.95-7.60

Yabancı Payı (%) : 26.56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.86 puan azaldı.

KOÇ HOLDİNG

DÜŞÜŞTE

22.3 seviyesinden başlayan düşüş seyrinde. 20.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda güç kaybı devam edebilir. 20.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda toparlanmayı deneyebilir. İlk direnci 21.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 18.60-17.10

Satım aralığı: 21.50-23.50

Yabancı Payı (%) : 69.31

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.23 puan azaldı.

KOZA ALTIN

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 124 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 115.4 seviyesinin altındaki kapanışlarda 108.57 seviyesindeki desteğini test edebilir. 115.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 117.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 114.00-94.50

Satım aralığı: 117.00-139.00

Yabancı Payı (%) : 27.73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.20 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

GÜÇ KAYBEDİYOR

16.58 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 14.29 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 15.45 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 15.00-12.80

Satım aralığı: 16.20-17.80

Yabancı Payı (%) : 44.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.76 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 44.14 seviyesinin altındaki kapanışlar, 39.50 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 44.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 47.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 39.50-36.50

Satım aralığı: 47.00-49.50

Yabancı Payı (%) : 48.47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 12.18 puan arttı.

OYAK ÇİMENTO

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 8.23 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 8.75 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.75-7.13

Satım aralığı: 8.75-9.25

Yabancı Payı (%) : 1.74

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.07 puan azaldı.

PEGASUS

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 70.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 68.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 73.50 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 68.00-67.00

Satım aralığı: 73.50-75.50

Yabancı Payı (%) : 31.76

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.77 puan azaldı.