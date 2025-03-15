BIST 100 hisselerinin teknik analizi (15.03.2025)

ENDEKS ORTALAMALARININ ÜZERİNDE

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 53.63 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 42.29 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Otomotiv sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2.57 yükselişle 10,728 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 294 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 117.39 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 71.58 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 113.50 seviyesinde. CCI göstergesinin 154.99 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir.

Aşağı yönlü hareketlerde 10,654 ve 10,580 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,773 ve 10,818 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 36.52 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



İZLENMELİ

175.4 - 185.7 aralığında hareket eden hisse 182.7 seviyesinin altında kapanışlarda 173.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 182.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 189.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 173.00-168.00

Satım aralığı: 189.00-187.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.16

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



AKBANK



İZLENMELİ

71.4 - 75.45 aralığında hareket eden hisse 74.8 seviyesinin altında kapanışlarda 69.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 74.8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 79.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 69.00-66.50

Satım aralığı: 79.50-77.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.072 puan azaldı.



ALARKO HOLDİNG



DESTEĞİNİN ÜZERİMNDE TUTUNMALI

80.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 86.50 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 84.3 seviyesinin altına kayması halinde ise 80.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 80.00-79.00

Satım aralığı: 86.50-85.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.44

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



ASTOR ENERJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 109.9 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 110.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 123.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 110.00-109.00

Satım aralığı: 118.00-116.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.08

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.037 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 374.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 372.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 425.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 372.50-370.00

Satım aralığı: 405.00-392.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



COCO COLA İÇECEK



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 54.85 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 54.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 53.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 54.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 56.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 53.00-51.50

Satım aralığı: 54.00-56.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.25

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.027 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



Yükseliş seyrinde. 197.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 262.50 seviyesindeki dirence yönelebilir. 234 seviyesinin altındaki kapanışlarda 197.00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 197.00-194.00

Satım aralığı: 262.50-236.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.66

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.037 puan arttı.



İŞ BANKASI (C)



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 16.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 16.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 15.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 16.09 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.90 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15.20-14.60

Satım aralığı: 16.90-16.70

Endeks Ağırlığı (%): 4.15

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.077 puan azaldı.



KOZA ALTIN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 24.8 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 26.7 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 28.00 seviyesine yönelebilir. 26.7 seviyesinin altında kapanışlarda 24.50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24.50-23.70

Satım aralığı: 28.00-27.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.82

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.032 puan arttı.



MİGROS TİCARET

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 537 seviyesinin altındaki kapanışlarda 520.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 555.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 520.00-490.00Satım aralığı: 555.00-535.00Endeks Ağırlığı (%): 1.64Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.166 puan azaldı.



PEGASUS



İZLENMELİ

271.25 - 281.75 aralığında hareket eden hisse 278.75 seviyesinin altında kapanışlarda 252.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 278.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 300.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 252.50-237.00

Satım aralığı: 300.00-295.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.97

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.042 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 109.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 108.6 seviyesinin altındaki kapanışlarda 101.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 108.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 114.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 101.00-100.00

Satım aralığı: 114.00-109.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.88

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.036 puan azaldı.



SASA POLYESTER

3.58 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 4.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 3.86 seviyesinin altına kayması halinde ise 3.58 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 3.58-3.44Satım aralığı: 4.00-3.70Endeks Ağırlığı (%): 1.29Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.015 puan arttı.



TÜRK HAVA YOLLARI



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 339.5 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 337.75 seviyesinin altındaki kapanışlarda 320.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 337.75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 350.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 320.00-310.00

Satım aralığı: 350.00-345.00

Endeks Ağırlığı (%): 7.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.152 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



İZLENMELİ

206.5 - 218.3 aralığında hareket eden hisse 215.3 seviyesinin altında kapanışlarda 205.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 215.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 221.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 205.00-199.00

Satım aralığı: 221.00-209.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.87

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



VESTEL



SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 62.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 60.2 seviyesinin altındaki kapanışlarda 58.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 60.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 61.00 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 58.00-56.50

Satım aralığı: 61.00-61.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.30

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



ZORLU ENERJİ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 3.94 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.82 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.94 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.04 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 3.82-3.74

Satım aralığı: 4.04-4.02

Endeks Ağırlığı (%): 0.24

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.