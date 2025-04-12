EENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 49.87 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 32.00 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.54 azalışla 9,339 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 246 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 92.46 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 39.99 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.25 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 9,258 ve 9,177 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,500 ve 9,662 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 46.25 seviyesinde bulunuyor.



ASELSAN



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 113.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 117.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 129.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 117.00-101.00

Satım aralığı: 123.00-143.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.27

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.125 puan arttı.



BİM MAĞAZALAR



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

445.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 488.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 460 seviyesinin altına kayması halinde ise 445.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 445.00-420.00

Satım aralığı: 465.00-510.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.394 puan arttı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 240 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 232.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 217.14 seviyesindeki desteğini test edebilir. 232.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 240.45 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 228.00-206.00

Satım aralığı: 229.00-257.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.



DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 15.86 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 17.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15.30-14.30

Satım aralığı: 17.90-18.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.59

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.



EMLAK KONUT GMYO



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.29 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.87 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 12.10-11.80

Satım aralığı: 13.60-14.10

Endeks Ağırlığı (%): 0.93

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.



EREĞLİ DEMİR ÇELİK



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 21.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 22.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 20.10-19.00

Satım aralığı: 22.90-22.90

Endeks Ağırlığı (%): 2.67

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.121 puan azaldı.



FORD OTOSAN

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1005 seviyesinin altındaki kapanışlarda 930.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1,055.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 930.00-915.00Satım aralığı: 1,005.00-1,080.00Endeks Ağırlığı (%): 2.39Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.121 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

157.642903434885 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 142.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 149.5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 142.00-130.00

Satım aralığı: 159.00-153.00

Endeks Ağırlığı (%): 3.27

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.088 puan azaldı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



SATIŞ BAKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 30 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 26.75 seviyesinde bulunurken ilk direnci 30.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 26.75-26.50

Satım aralığı: 30.25-32.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.36

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.



KARDEMİR (D)



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 25.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 25.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 29.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 23.00-18.50

Satım aralığı: 29.50-26.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.66

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.069 puan azaldı.



MİA TEKNOLOJİ



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 40.86 seviyesinin altındaki kapanışlar, 35.75 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 40.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43.05 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 35.75-33.25

Satım aralığı: 41.00-45.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.43

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.026 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

29.78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 28.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 29.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 31.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 28.00-27.75

Satım aralığı: 30.00-31.75

Endeks Ağırlığı (%): 1.22

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.056 puan azaldı.



ŞİŞE CAM

Güç kaybediyor. 37.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 34.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 36.02 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.Alım aralığı: 34.50-32.00Satım aralığı: 37.75-36.25Endeks Ağırlığı (%): 2.06Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.



TAV HAVALİMANLARI



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

234.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 248.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 243.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 234.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 234.00-233.00

Satım aralığı: 248.00-255.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.096 puan arttı.



TURKCELL



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 92.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 84.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 89.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 84.00-83.50

Satım aralığı: 96.00-101.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.05

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



TÜPRAŞ



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 128.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 122.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 133.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 122.00-116.00

Satım aralığı: 133.00-132.00

Endeks Ağırlığı (%): 4.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.195 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DİRENÇTE ZORLANDI

105.2-115.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 111 seviyesinin altında kapanışlarda 102.00 seviyesine gerileyebilir. 121.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 121.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 102.00-86.50

Satım aralığı: 121.00-112.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.61

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.