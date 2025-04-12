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  • BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.04.2025)

BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.04.2025)

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Bu hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 13.95 ile Pasifik Eurasia Lojistik ve yüzde 13.05 ile Batısöke Çimento olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -10.83 ve yüzde -9.75 ile Türk Traktör ve Kardemir (D) hisseleri oldu.

12 Nisan 2025 | 14:07
BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi (11.04.2025)

EENDEKSTE AŞAĞI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 49.87 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 32.00 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank takip etti. Endeksin düşüşünde Banka sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.54 azalışla 9,339 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 246 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 92.46 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 39.99 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103.25 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 9,258 ve 9,177 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 9,500 ve 9,662 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 46.25 seviyesinde bulunuyor.  


ASELSAN


DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 113.5 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 117.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 129.15 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 117.00-101.00
Satım aralığı: 123.00-143.00
Endeks Ağırlığı (%): 5.27
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.125 puan arttı.


BİM MAĞAZALAR


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
445.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 488.25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 460 seviyesinin altına kayması halinde ise 445.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 445.00-420.00
Satım aralığı: 465.00-510.00
Endeks Ağırlığı (%): 6.36
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.394 puan arttı.


DOĞUŞ OTOMOTİV


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 240 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 232.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 217.14 seviyesindeki desteğini test edebilir. 232.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 240.45 seviyesinde bulunuyor.  20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 228.00-206.00
Satım aralığı: 229.00-257.50
Endeks Ağırlığı (%): 0.74
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.007 puan arttı.


DOĞAN HOLDİNG

DİRENÇLER İZLENMELİ
Güç topluyor. 15.86 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 17.90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 15.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 15.30-14.30
Satım aralığı: 17.90-18.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.59
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.014 puan arttı.


EMLAK KONUT GMYO


HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.29 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 12.87 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 12.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 12.10-11.80
Satım aralığı: 13.60-14.10
Endeks Ağırlığı (%): 0.93
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.


EREĞLİ DEMİR ÇELİK


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 21.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 20.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 22.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 20.10-19.00
Satım aralığı: 22.90-22.90
Endeks Ağırlığı (%): 2.67
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.121 puan azaldı.


FORD OTOSAN


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1005 seviyesinin altındaki kapanışlarda 930.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1,055.25 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 930.00-915.00
Satım aralığı: 1,005.00-1,080.00
Endeks Ağırlığı (%): 2.39
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.121 puan azaldı.


KOÇ HOLDİNG


GÜÇ KAYBEDİYOR
157.642903434885 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 142.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 149.5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 142.00-130.00
Satım aralığı: 159.00-153.00
Endeks Ağırlığı (%): 3.27
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.088 puan azaldı.


KONTROLMATİK TEKNOLOJİ


SATIŞ BAKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 30 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor.  İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 26.75 seviyesinde bulunurken  ilk direnci 30.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 26.75-26.50
Satım aralığı: 30.25-32.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.36
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.


KARDEMİR (D)


PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 25.56 seviyesinin altındaki kapanışlarda 23.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 25.56 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 29.50 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 23.00-18.50
Satım aralığı: 29.50-26.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.66
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.069 puan azaldı.


MİA TEKNOLOJİ


TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 40.86 seviyesinin altındaki kapanışlar, 35.75 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 40.86 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 43.05 seviyesindeki direncini test edebilir.  20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 35.75-33.25
Satım aralığı: 41.00-45.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.43
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.026 puan azaldı.


OYAK ÇİMENTO


DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
29.78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 28.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 29.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 31.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 28.00-27.75
Satım aralığı: 30.00-31.75
Endeks Ağırlığı (%): 1.22
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.056 puan azaldı.


ŞİŞE CAM


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 37.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 34.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 36.02 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 34.50-32.00
Satım aralığı: 37.75-36.25
Endeks Ağırlığı (%): 2.06
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.013 puan arttı.


TAV HAVALİMANLARI


DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
234.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 248.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 243.4 seviyesinin altına kayması halinde ise 234.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 234.00-233.00
Satım aralığı: 248.00-255.00
Endeks Ağırlığı (%): 1.61
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.096 puan arttı.


TURKCELL


SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 92.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 84.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 89.8 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 84.00-83.50
Satım aralığı: 96.00-101.00
Endeks Ağırlığı (%): 4.05
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.


TÜPRAŞ


DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 128.3 seviyesinin altındaki kapanışlarda 122.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 133.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 122.00-116.00
Satım aralığı: 133.00-132.00
Endeks Ağırlığı (%): 4.56
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.195 puan azaldı.


ÜLKER BİSKÜVİ


DİRENÇTE ZORLANDI
105.2-115.8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 111 seviyesinin altında kapanışlarda 102.00 seviyesine gerileyebilir. 121.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 121.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 102.00-86.50
Satım aralığı: 121.00-112.00
Endeks Ağırlığı (%): 0.61
Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.

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BİM, Emlak Konut, Ereğli, Ford... BIST 100 hisselerinin teknik analizi
Katmerciler (KATMR) bedelli tarihi belli oldu
Gelecek hafta temettü dağıtması kesinleşmiş 4 şirket
Borsa İstanbul'dan 2 hisse için emir paketi tedbiri
Bugün 2 şirket temettü teklifini duyurdu
Yatırım araçlarında bu haftanın şampiyonu
Beşiktaş'tan bedelli açıklaması
BİST-100’de yön beklentileri değişti mi? 5 uzman yorumladı
SPK bülteni: 3 bedelli, 3 bedelsiz onayı var
Fenerbahçe Kulübü’nden hisse satışı açıklaması
Borsada dün temettü açıklayan 7 şirket
Borsada cuma günü temettü dağıtacak 1 hisse var
SPK'dan Beşiktaş'a onay geldi
10 Nisan borsada gün sonu rakamları
Ege Profil temettü kararını duyurdu
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