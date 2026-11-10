Anthropic’ten tarihi halka arz geliyor: 1,4 trilyon dolarlık değerleme hedefi var

Yapay zeka modeli Claude'un geliştiricisi Anthropic, Salı günü halka arz yolculuğunu başlatarak, şirketin değerlemesini 1,4 trilyon dolara kadar çıkarabilecek hisse satışından 64,4 milyar dolara kadar kaynak sağlamayı hedeflediğini duyurdu.

The Wrap'de yer alan habere göre; tarihin en büyük halka arzları arasında yer almaya aday olan bu hamle, Wall Street'in yapay zeka geliştirme maliyetlerini daha yakından incelediği bir döneme denk geliyor. Halka arz, Anthropic'e bir yandan büyümesini finanse etme fırsatı sunarken diğer yandan devasa altyapı giderleriyle karşı karşıya olan yapay zekâ şirketlerine yönelik yatırımcı iştahını test etme olanağı da tanıyacak.

825 milyon hisseyi satışa çıkarmayı planlıyor

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre Anthropic ve mevcut bazı hissedarlar, adet başına 70 ila 78 dolar arasında fiyatlandırılan 825 milyon hisseyi satışa çıkarmayı planlıyor. Teklif, dolaşımdaki hisse sayısı üzerinden Anthropic'e yaklaşık 1 trilyon dolarlık bir değer biçerken; hisse opsiyonları ve ek menkul kıymetler dahil edildiğinde bu rakam 1,4 trilyon dolara kadar ulaşıyor.

Şirket ayrıca, halka arzın tamamlanmasına bağlı olarak Google, Nvidia ve diğer teknoloji devlerinin katılımıyla ayrı bir yatırım turu üzerinden 26 milyar dolar daha kaynak sağlamayı hedefliyor. Elde edilen gelirlerin bir kısmı mevcut hissedarlara gidecek olsa da, iki anlaşmanın toplam büyüklüğü 90,4 milyar dolara kadar çıkabilir.