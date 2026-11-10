Katar: ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme kaydediliyor

Haşimi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlediği basın toplantısında, ABD ile İran arasındaki müzakereler, Katar'ın arabuluculuk girişimleri, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Washington ile Tahran arasında diplomatik çözüm arayışlarının devam ettiğini belirten Haşimi, arabuluculuk çabalarının kesintisiz sürdüğünü ve her iki taraftan da olumlu tepkiler alındığını ifade etti.

ABD ile İran arasındaki görüş ayrılıklarının giderilmesi için yoğun çaba harcandığını vurgulayan Haşimi, "Müzakerelerde ilerleme var. ABD ile İran arasındaki arabuluculuk çabalarımız sürüyor ve her iki taraftan diplomatik çözüm konusunda olumlu tepkiler alıyoruz. Tarafların görüşlerini birbirine yakınlaştırmak için yoğun çaba gösteriliyor." dedi.

Haşimi, Katar'ın krizin barışçıl yollarla çözülmesi için bütün diplomatik imkanlarını kullandığını belirterek, "Koşullar ne kadar karmaşık olursa olsun barışçıl çözüme yönelik açılabilecek hiçbir kapıyı denemeden bırakmamaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Katarlı yetkili, ülkesinin İran konusunda bölgesel güvenlik ve istikrarı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmaya varılmasının önünü açacak müzakere sürecini desteklediğini kaydetti.

Haşimi, taraflar arasında anlaşmanın yakın olup olmadığına ilişkin soruya, "mevcut aşamada anlaşmaya ne kadar yakın veya uzak olunduğuna ilişkin değerlendirmede bulunamayacakları, diplomatik çabaların sürdüğü" yanıtını verdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin dün ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye de değinen Haşimi, temasların oldukça olumlu geçtiğini belirtti.

Görüşmenin ABD ile İran arasındaki diplomatik sürecin ilerletilmesi açısından önem taşıdığını ifade eden Haşimi, görüşmede ABD ile İran arasındaki müzakerelerde ilerleme sağlanması ve tarafların görüş ayrılıklarının giderilmesine yönelik çabaların ele alındığını aktardı.

Katar'ın son dönemde yürüttüğü diplomatik temaslara ilişkin bilgi veren Haşimi, Tahran'a gerçekleştirilen ziyaretin ardından bölgesel görüşmelerin devam ettiğini, bu sürecin Al Sani'nin, Beyaz Saray'daki temaslarına kadar uzandığını kaydetti.

Katar'ın Washington ve Tahran arasında diyalog kanallarının açık tutulmasına önem verdiğini vurgulayan Haşimi, tarafların diplomatik çözüme ilişkin olumlu mesajlarının müzakerelerin sürdürülmesi bakımından önem taşıdığını ifade etti.

ABD ile İran arasında iki gün içerisinde karşılıklı adımlar atılmasını öngören anlaşma önerisi ve tarafların yüz yüze müzakerelere başlama ihtimalinin olup olmamasına ilişkin soruya da yanıt veren Haşimi, müzakerelerin ayrıntıları ve söz konusu öneri hakkında anlaşmanın ana hatları netleşmeden yorum yapmayacaklarını söyledi.

"Belirsizlik durumunu sona erdirmek için çalışıyoruz"

ABD ile İran arasındaki mevcut belirsizliğin bölge ülkeleri ve uluslararası toplum açısından ciddi sonuçlar doğurduğunu belirten Haşimi, Katar'ın krizin sona erdirilmesi için yoğun diplomatik girişimlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Haşimi, "Washington ile Tahran arasındaki krizde ne savaş ne de barış olarak tanımlanabilecek belirsizlik durumunu sona erdirmek için durmaksızın çalışıyoruz." diye konuştu.

Bölgede devam eden belirsizliğin ekonomik ve güvenlik alanındaki etkilerine işaret eden Haşimi, Katar'ın diplomatik çözüm arayışlarını sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Müzakerelerin sonuçlandırılması için tarafların görüşlerinin yakınlaştırılması gerektiğini söyleyen Haşimi, kapsamlı bir anlaşmanın bölgedeki güvenlik ve istikrarın sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

"Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması enerji krizini derinleştiriyor"

Haşimi, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte krizin dünya ülkelerine maliyetinin arttığı uyarısında bulundu.

Haşimi, "Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi, Washington ile Tahran arasındaki krizin maliyetini katlıyor." dedi.

Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğinin kesintiye uğramasının enerji krizini daha da ağırlaştırdığını belirten Haşimi, bu durumun özellikle ekonomik açıdan kırılgan ülkeleri ve toplumları olumsuz etkilediğini söyledi.

Haşimi, "Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi, dünya ülkelerine, özellikle de savunmasız toplumlara yönelik ekonomik yükü artırıyor." ifadelerini kullandı.

Boğazın uluslararası deniz ulaşımı ve küresel enerji arzı açısından taşıdığı öneme dikkati çeken Haşimi, Katar'ın deniz ulaşımının en kısa sürede yeniden serbest hale getirilmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözümünün bölgesel ve küresel ekonomik istikrar açısından önemli olduğunu belirten Haşimi, diplomatik girişimlerin bu doğrultuda devam ettiğini vurguladı.

Haşimi ayrıca, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.

Katar'ın söz konusu saldırıları kınadığını belirten Haşimi, ülkesinin Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını korumak amacıyla aldığı bütün tedbirleri desteklediğini söyledi.

Haşimi, "Katar, Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınıyor ve Riyad yönetiminin güvenliğini korumak için aldığı bütün önlemleri destekliyor." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan ile tam dayanışma içerisinde olduklarını vurgulayan Haşimi, bölgesel krizin barışçıl yollarla çözüme kavuşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Gazze Şeridi'ndeki insani duruma ilişkin de açıklamalarda bulunan Haşimi, Katar'ın insani yardım çalışmaları kapsamında bölgede etkili olan yoğun yağışlardan zarar gören, yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı 19'dan fazla kampa acil insani yardım sağladığını belirtti.

Katar'ın Gazze'de zor koşullar altında yaşamlarını sürdüren Filistinlilere yönelik insani yardım çalışmalarının devam edeceğini sözlerine ekledi.