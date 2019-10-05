BIST 100 hisselerinin teknik analizi (6.10.2019)
Tabloları görmek için görsellere tıklayın.
ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR
Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 26.36 ile Doğuş Otomotiv ve yüzde 14.36 ile ICBC Turkey Bank olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde -9.16 ve yüzde -8.63 ile Çemaş Döküm ve Vakıflar Bankası hisseleri oldu.
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 7.76 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 5.12 milyar TL ile Garanti Bankası takip etti. Endeksin düşüşünde Bankalar ve Özel Finans Kurumları sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte.
Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 1.61 azalışla 103,464 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 18,198 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 8.87 milyar TL olarak gerçekleşti.
BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 57.93 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 101.50 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 103,951 ve 104,439 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 102,900 ve 102,336 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.65 baz puan azalarak yüzde 64.81 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.62 seviyesinde bulunuyor.
ASELSAN
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 20.32 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 18.70 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 19.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.70-18.60
Satım aralığı: 19.30-19.70
Yabancı Payı (%) : 28.63
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.81 puan arttı.
BİM MAĞAZALAR
DİRENÇTE ZORLANDI
48.66-49.86 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 48.76 seviyesinin altında kapanışlarda 47.50 seviyesine gerileyebilir. 49.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 50.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 47.50-47.00
Satım aralığı: 49.25-49.50
Yabancı Payı (%) : 65.84
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
DOĞAN HOLDİNG
ALICILAR GÜÇLÜ
1.49 seviyesinden güç topladı. Yükseliş seyrinde, 1.71 seviyesinin aşılması alımların güçlenmesini sağlayabilir. Senedin 1.62 seviyesinin altına kayması halinde ise 1.46 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.46-1.36
Satım aralığı: 1.71-1.73
Yabancı Payı (%) : 45.80
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.48 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 1.33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.26 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 1.43 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.26-1.25
Satım aralığı: 1.36-1.40
Yabancı Payı (%) : 54.25
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.47 puan arttı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 6.95 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 6.58 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 6.58 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 6.58-6.35
Satım aralığı: 6.83-6.95
Yabancı Payı (%) : 42.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
GÜÇ KAYBEDİYOR
6.43 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.05 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.15 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 6.05-5.93
Satım aralığı: 6.23-6.28
Yabancı Payı (%) : 57.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan arttı.
KARDEMİR (D)
GÜÇ KAYBEDİYOR
2.27 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 2.05 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 2.16 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 2.15-2.14
Satım aralığı: 2.24-2.26
Yabancı Payı (%) : 13.02
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.10 puan arttı.
PEGASUS
DİRENÇTE ZORLANDI
59.75-62.85 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 61.1 seviyesinin altında kapanışlarda 57.62 seviyesine gerileyebilir. 62.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 64.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 60.50-59.00
Satım aralığı: 62.00-62.50
Yabancı Payı (%) : 48.32
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.31 puan azaldı.
PETKİM
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
3.66 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.48 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.53 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.72 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.48-3.46
Satım aralığı: 3.54-3.58
Yabancı Payı (%) : 15.62
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.40 puan arttı.
T.S.K.B.
DESTEKLER İZLENMELİ
Güç kaybettiği gözleniyor.0.96 seviyesinde satıcıların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 0.87 seviyesinde bulunurken ilk direnci 0.94 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 0.87-0.86
Satım aralığı: 0.94-0.96
Yabancı Payı (%) : 35.89
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.48 puan arttı.
TAV HAVALİMANLARI
DİRENÇLER İZLENMELİ
Hareketlendiği gözleniyor. 22.94 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 23.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 25.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 23.50-23.40
Satım aralığı: 23.90-24.00
Yabancı Payı (%) : 73.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.40 puan arttı.
TEKFEN HOLDİNG
GÜÇ KAYBEDİYOR
19.91 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 18.10 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 18.76 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 18.10-17.20
Satım aralığı: 19.50-21.10
Yabancı Payı (%) : 69.22
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.04 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
ATAKTA
22.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 24.00 seviyesine yönlendirecektir. 22.1 seviyesindeki desteğinin altına kayması halinde 19.70 seviyesini test edebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 19.70-19.10
Satım aralığı: 23.50-24.40
Yabancı Payı (%) : 74.27
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.09 puan arttı.
TÜPRAŞ
DİRENÇTE ZORLANDI
136.4-146.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 139.7 seviyesinin altında kapanışlarda 137.00 seviyesine gerileyebilir. 142.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 146.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 137.00-134.00
Satım aralığı: 142.00-143.00
Yabancı Payı (%) : 78.53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.76 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
DİRENÇTE ZORLANDI
11.64-12.48 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 11.87 seviyesinin altında kapanışlarda 11.24 seviyesine gerileyebilir. 12.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 12.60 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 11.80-11.80
Satım aralığı: 11.90-11.90
Yabancı Payı (%) : 35.26
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.80 puan arttı.
TÜRK TELEKOM
DESTEK ARAYIŞINDA
Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.47 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.85 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.90-4.36
Satım aralığı: 5.85-6.13
Yabancı Payı (%) : 59.45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -2.85 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
GÜÇ KAYBEDİYOR
Para çıkışı yaşanıyor. Hissede 4.87 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.64 seviyesine doğru gerileme yaşanabilir. 4.87 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 5.08 seviyesi hedef olacaktır. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 4.64-4.44
Satım aralığı: 5.08-5.10
Yabancı Payı (%) : 65.65
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -5.96 puan azaldı.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?