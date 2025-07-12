ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 41.86 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 35.75 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.8 yükselişle 10,358 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 259 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 91.59 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 67.60 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 109.98 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 101.65 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 10,272 ve 10,185 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,443 ve 10,528 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 41.19 seviyesinde bulunuyor.



ARÇELİK



DİRENÇTE ZORLANDI

120-130.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 126.1 seviyesinin altında kapanışlarda 119.00 seviyesine gerileyebilir. 132.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 132.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 119.00-115.00

Satım aralığı: 132.00-130.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.71

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.279 puan arttı.



ASELSAN



İZLENMELİ

147.4 - 154.8 aralığında hareket eden hisse 154 seviyesinin altında kapanışlarda 147.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 154 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 158.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 147.00-141.00

Satım aralığı: 158.00-160.00

Endeks Ağırlığı (%): 5.98

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.008 puan azaldı.



BİM MAĞAZALAR



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 506.5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 487.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 495.75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 487.50-485.00

Satım aralığı: 505.00-497.50

Endeks Ağırlığı (%): 6.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.177 puan azaldı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

339.75 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 320.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 334 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 345.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 320.00-317.50

Satım aralığı: 345.00-335.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.31

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.004 puan azaldı.



COCA COLA İÇECEK



GÜÇ KAYBEDİYOR

52.1 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 49.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 50.65 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 49.00-48.75

Satım aralığı: 52.50-50.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.049 puan azaldı.



ÇİMSA



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

53.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 48.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 52 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 55.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48.00-45.00

Satım aralığı: 55.50-48.75

Endeks Ağırlığı (%): 0.74

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



DOĞAN HOLDİNG

16.11 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 16.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 15.20-15.10Satım aralığı: 16.70-16.10Endeks Ağırlığı (%): 0.50Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



GÜÇ KAYBEDİYOR

67.05 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 60.95 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 65.05 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 64.00-63.50

Satım aralığı: 66.50-65.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.55

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.083 puan azaldı.



FORD OTOSAN



İZLENMELİ

91.2 - 98.75 aralığında hareket eden hisse 95.3 seviyesinin altında kapanışlarda 88.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 95.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 101.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 88.50-88.50

Satım aralığı: 101.00-95.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.01

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.040 puan arttı.



GARANTİ BANKASI

127.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 154.00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 142.2 seviyesinin altına kayması halinde ise 127.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 127.00-116.00Satım aralığı: 154.00-155.00Endeks Ağırlığı (%): 2.76Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.061 puan arttı.



MAVİ GİYİM



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 40.46 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 44 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 48.75 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 38.25 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 38.25-34.75

Satım aralığı: 48.75-48.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.86

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.052 puan arttı.



MİGROS TİCARET



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 503 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 480.00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 489.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 480.00-477.50

Satım aralığı: 500.00-487.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.054 puan azaldı.



PETKİM

16.92 - 17.91 aralığında hareket eden hisse 17.74 seviyesinin altında kapanışlarda 16.90 seviyesindeki desteğini test edebilir. 17.74 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 18.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.Alım aralığı: 16.90-16.80Satım aralığı: 18.20-17.80Endeks Ağırlığı (%): 0.69Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.005 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 36.7 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 34.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 36.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 34.50-34.25

Satım aralığı: 37.50-36.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.070 puan azaldı.



TEKFEN HOLDİNG



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

111.3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 103.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 109.3 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 114.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 103.00-102.00

Satım aralığı: 114.00-119.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.41

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.006 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 216.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 213.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 195.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 213.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 231.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 195.00-179.00

Satım aralığı: 231.00-196.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.85

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



TÜRK TELEKOM



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 57 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 60.90 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 52.50-48.75

Satım aralığı: 58.00-57.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.88

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.049 puan azaldı.