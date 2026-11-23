AKOM, İstanbul için fırtına ve kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Kentte öğle saatlerinden itibaren hava koşullarının değişmesi, akşam saatlerinde ise gök gürültülü sağanak ve kuvvetli fırtınanın etkili olması bekleniyor.

AKOM'un 23 Kasım 2026 Pazartesi tarihli açıklamasına göre, İstanbul'a öğle saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı hava giriş yapacak. Güneyli yönlerden (lodos) kuvvetli şekilde esen rüzgarın öğle saatlerinde şiddetini artırarak kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın hızı 85 kilometreye ulaşacak

Kent genelinde rüzgarın hızının saatte 50 ila 85 kilometreye ulaşması beklenirken öğle saatlerinden itibaren sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor.

Gün içerisinde 20 derece civarında seyretmesi beklenen hava sıcaklıklarının öğleden sonra aniden 8 ila 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

AKOM, akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkisini artıracağına dikkat çekti.

Akşam saatlerine dikkat: Kuvvetli sağanak bekleniyor

Açıklamaya göre, saat 18.00'den sonra İstanbul genelinde yağışların kısa süreli ancak şiddetli şekilde etkili olması bekleniyor. Sağanak geçişlerinin 30 ila 60 dakika sürebileceği tahmin edilirken metrekareye 10 ila 25 kilogram yağış düşebileceği öngörülüyor.

AKOM, kuvvetli rüzgar ve yağışların neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

İstanbul'da hafta boyunca hava nasıl olacak?

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da 24 Kasım Salı günü havanın parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde ise yağmurlu olması bekleniyor. Sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında değişeceği tahmin ediliyor.

25 Kasım Çarşamba günü az bulutlu ve açık bir hava öngörülürken sıcaklıkların 5 ila 13 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

26 Kasım Perşembe günü parçalı bulutlu havayla birlikte sıcaklıkların 7 ila 14 derece, 27 Kasım Cuma günü ise 10 ila 16 derece arasında olması tahmin ediliyor.

28 Kasım Cumartesi günü parçalı bulutlu bir hava beklenirken sıcaklıkların 10 ila 13 derece arasında değişeceği öngörülüyor.

29 Kasım Pazar günü ise İstanbul'da yeniden fırtına ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıkların 6 ila 13 derece arasında seyredeceği, metrekareye 5 ila 15 kilogram yağış düşebileceği tahmin ediliyor.