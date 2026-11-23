Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin (temmuz-eylül) işgücü girdi endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 1,2 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 3,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 3,1 oranında artış gösterdi.

Çalışılan saat endeksi yıllık yüzde 0,6 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0,6 azaldı. Alt sektörler incelendiğinde, endeks sanayi sektöründe yüzde 2,6 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,1 oranında artış gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi yıllık yüzde 34,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 34,2 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde ise endeks sanayi sektöründe yüzde 31,3, inşaat sektöründe yüzde 35 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 35,9 oranında artış gösterdi.

İstihdam endeksi çeyreklik yüzde 0,5 oranında artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,5 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 0,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 0,7 oranında artış gösterdi.

Çalışılan saat endeksi çeyreklik yüzde 2,1 azaldı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 azaldı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 3,2, inşaat sektöründe yüzde 1,3 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 1,8 oranında azalış gösterdi.

Brüt ücret-maaş endeksi çeyreklik yüzde 6,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında brüt ücret-maaş endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,2 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 4,7, inşaat sektöründe yüzde 6,4 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 7,1 oranında artış gösterdi.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 37 artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik işgücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 37 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 36,1, inşaat sektöründe yüzde 35,5 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 38,1 oranında artış gösterdi.

Saatlik kazanç endeksi yıllık yüzde 35 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 34,8, inşaat sektöründe yüzde 33,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 35,7 oranında artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi yıllık yüzde 46,8 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 46,8 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 42,2, inşaat sektöründe yüzde 43 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 50,7 oranında artış gösterdi.

Saatlik işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 8,6 oranında artış gösterdi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında işgücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,6 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 8,4, inşaat sektöründe yüzde 8,1 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Saatlik kazanç endeksi çeyreklik yüzde 8,5 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 8,2, inşaat sektöründe yüzde 7,8 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 9 oranında artış gösterdi.

Saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi çeyreklik yüzde 9 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında saatlik kazanç dışı işgücü maliyeti endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 9,3, inşaat sektöründe yüzde 9 ve ticaret-hizmet sektörlerinde ise yüzde 8,9 artış gösterdi.