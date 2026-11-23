Joseph Zada, Mckenna Grace, Ralph Fiennes ve Jesse Plemons gibi isimleri buluşturan Açlık Oyunları serisinin son halkası "Açlık Oyunları: Hasatta Gündoğumu" vizyona hızlı bir giriş yaptı.

Lionsgate imzalı yapım, açılış performansıyla stüdyonun kendi beklentilerinin de üzerine çıktı. Film, Kuzey Amerika’da (ABD ve Kanada) ilk hafta sonunda yaklaşık 120 milyon dolar hasılat elde ederken, 84 ülkeden topladığı 105 milyon dolarla toplam gişesini 225 milyon dolara taşıdı.

Bu sonuçla Hasatta Gündoğumu, Lionsgate’in 2015 yılında vizyona giren Alaycıkuş: Bölüm 2 (Mockingjay – Part 2) filminden bu yana 100 milyon dolar barajını aşan ilk açılışına imza attı. Yapım aynı zamanda 2023’te izleyiciyle buluşan Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin açılış rakamlarını da geride bıraktı.

150 milyon dolar bütçesi var

Yaklaşık 150 milyon dolarlık bütçeyle hayata geçirilen film, izleyicilerden de tam not aldı. Eleştiri ve puanlama platformu Rotten Tomatoes’ta yüzde 90’ın üzerinde izleyici beğenisine ulaştı.

Suzanne Collins’in aynı adlı romanından uyarlanan ve serinin altıncı filmi olan yapımın yönetmen koltuğunda yine Francis Lawrence oturuyor. Hikâyesi ilk Açlık Oyunları filminden 24 yıl öncesinde, 50. Açlık Oyunları’nın (İkinci Çeyrek Asrı) sabahında geçen filmde, Katniss Everdeen’in gelecekteki akıl hocası Haymitch Abernathy’nin 16 yaşındaki gençliğine Joseph Zada hayat veriyor. Filmin geniş oyuncu kadrosunda ise Glenn Close, Ralph Fiennes, Kieran Culkin, Elle Fanning, Jesse Plemons, Mckenna Grace ve Whitney Peak gibi ünlü isimler yer alıyor.