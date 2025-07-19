ENDEKS ORTALAMALARIN ÜZERİNDE

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 39.82 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 27.89 milyar TL ile Yapı ve Kredi Bank. takip etti. Endeksin yükselişinde Enerji sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 2 yükselişle 10,371 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 258 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 91.17 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 64.26 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 104.24 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 10,237 ve 10,104 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,446 ve 10,520 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 40.42 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



DESTEKLER İZLENMELİ

Güç kaybettiği gözleniyor.16.12 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. işlem hacminde artma gözleniyor. Senedin ilk desteği 14.80 seviyesinde bulunurken ilk direnci 15.60 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 14.80-14.50

Satım aralığı: 15.60-14.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.94

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.047 puan azaldı.



AKBANK



GÜÇ KAYBEDİYOR

71.55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 65.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 67.85 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 65.00-58.00

Satım aralığı: 70.50-75.50

Endeks Ağırlığı (%): 5.98

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.317 puan azaldı.



ASELSAN



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 151.4 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 161.9 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 175.35 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 149.00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 149.00-142.00

Satım aralığı: 167.00-170.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.492 puan arttı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 179.5 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 201.60 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 178.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 178.00-171.00

Satım aralığı: 192.00-180.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.005 puan arttı.



T. HALK BANKASI



DİRENÇTE ZORLANDI

25.16-27.58 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 26.3 seviyesinin altında kapanışlarda 24.60 seviyesine gerileyebilir. 28.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 28.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 24.60-22.20

Satım aralığı: 28.00-29.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.56

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.



İŞ BANKASI (C)



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 15.19 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 13.20 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 14.64 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13.20-11.90

Satım aralığı: 16.00-16.30

Endeks Ağırlığı (%): 3.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.146 puan azaldı.



KOZA MADENCİLİK



İZLENMELİ

79.95 - 83.2 aralığında hareket eden hisse 82.5 seviyesinin altında kapanışlarda 77.14 seviyesindeki desteğini test edebilir. 82.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 86.10 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 81.00-80.00

Satım aralığı: 82.00-84.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



KOZA ALTIN



DİRENÇTE ZORLANDI

23.14-24.72 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 23.86 seviyesinin altında kapanışlarda 23.70 seviyesine gerileyebilir. 24.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 24.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 23.70-23.30

Satım aralığı: 24.00-24.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.73

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



MİA TEKNOLOJİ



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 32.14 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 29.75 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 31 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 29.75-29.25

Satım aralığı: 32.25-31.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.29

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



SABANCI HOLDİNG



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

93.2 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 87.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 91.9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 95.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 87.00-81.50

Satım aralığı: 95.50-97.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.23

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.030 puan azaldı.



SASA POLYESTER



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

3.34 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 3.04 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 3.21 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 3.32 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 3.04-2.94

Satım aralığı: 3.32-3.32

Endeks Ağırlığı (%): 1.07

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



ŞOK MARKETLER TİCARET



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 34.92 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 39.38 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 34.25 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 34.25-33.25

Satım aralığı: 37.50-35.25

Endeks Ağırlığı (%): 0.37

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.010 puan arttı.



TAV HAVALİMANLARI



İZLENMLELİ

259.75 - 279.75 aralığında hareket eden hisse 275.25 seviyesinin altında kapanışlarda 255.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 275.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 287.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 255.00-241.00

Satım aralığı: 287.50-292.50

Endeks Ağırlığı (%): 1.58

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.006 puan arttı.



TURKCELL



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 94.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 94.1 seviyesinin altındaki kapanışlarda 92.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 94.1 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 97.65 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 92.50-92.50

Satım aralığı: 93.00-94.50

Endeks Ağırlığı (%): 3.70

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



T.S.K.B.



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13.72 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13.61 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12.40 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13.61 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 12.40-11.60

Satım aralığı: 14.50-14.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.47

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.015 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



HARAKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 113.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 111.7 seviyesinin altındaki kapanışlarda 106.00 seviyesindeki desteğini test edebilir. 111.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 115.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 106.00-104.00

Satım aralığı: 115.00-113.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.53

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.001 puan arttı.



VESTEL



İZLENMELİ

34.88 - 38.36 aralığında hareket eden hisse 36.76 seviyesinin altında kapanışlarda 34.75 seviyesindeki desteğini test edebilir. 36.76 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 38.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 34.75-34.50

Satım aralığı: 38.00-36.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.18

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.