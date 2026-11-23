Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ocak-ekim dönemine ilişkin piyasa denetim bilançosunu açıkladı. Yılın ilk 10 ayında yaklaşık 401 bin 500 firma ve 47,7 milyon ürün denetlenirken toplam 2 milyar 991 milyon 337 bin 643 TL idari para cezası uygulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, vatandaşların ekonomik refahını ve iç piyasadaki istikrarı olumsuz etkileyebilecek uygulamalara karşı denetimlerin aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Fahiş fiyat ve stokçuluk denetimlerinde 874,2 milyon TL ceza

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından otomotiv, emlak, kuyum, stokçuluk, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, yılın ilk 10 ayında 64 bin 728 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken mevzuata aykırı uygulamalarda bulunduğu belirlenen 6 bin 956 gerçek ve tüzel kişiye toplam 874,2 milyon TL idari para cezası kesildi.

Fahiş fiyat denetimlerinde 506,3 milyon TL'lik ceza uygulandı

İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, fahiş fiyat uygulamaları nedeniyle 506,3 milyon TL, otomotiv sektöründe 167,7 milyon TL, emlak sektöründe 53 milyon TL ve kuyum sektöründe 16,4 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara yönelik denetimlerde kesilen cezaların toplamı ise 124,9 milyon TL oldu.

Tüketici denetimlerinde yaklaşık 1 milyar TL ceza

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından yılın ilk 10 ayında 48 bin 49 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Sözleşmeler, reklamlar, haksız ticari uygulamalar ve ürün güvenliği alanlarında yapılan incelemelerde mevzuata aykırı faaliyetlerde bulunduğu belirlenen 1724 gerçek ve tüzel kişiye yaklaşık 1 milyar TL idari para cezası uygulandı.

Ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketici sözleşmelerinde tespit edilen aykırılıklar nedeniyle 798,8 milyon TL ceza kesildi.

Reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik denetimlerde 249,3 milyon TL, ürün güvenliği kapsamında yürütülen piyasa gözetimi ve denetim faaliyetlerinde ise 25 milyon TL idari para cezası uygulandı.

81 ilde 288 bin 723 firma denetlendi

Ticaret Bakanlığına bağlı 81 ildeki ticaret il müdürlükleri tarafından 2026 yılının ilk 10 ayında 288 bin 723 firmaya yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 57 bin 865 firmaya toplam 1 milyar TL idari para cezası kesildi.

İstanbul'da yapılan denetimlerde ise 164 bin 336 üründe aykırılık belirlenirken bu kapsamda 788,2 milyon TL idari para cezası uygulandı.

Yılın ilk 10 ayında Ankara'da 16 milyon 630 bin 432, İstanbul'da 6 milyon 300 bin 39 ve Antalya'da 5 milyon 424 bin 364 ürün denetlendi.

Rekabet Kurumundan 268 firmaya 21,1 milyar TL ceza

Öte yandan Rekabet Kurumu, 2026 yılının ocak-ekim döneminde iş gücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ile gıda endüstrisi başta olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösteren 268 firmaya toplam 21,1 milyar TL idari para cezası uyguladı.

Kurum tarafından 2025 yılının tamamında ise 227 firmaya toplam 13,2 milyar TL ceza kesilmişti.