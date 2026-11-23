Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Kasım ayına ilişkin Hanehalkı Beklenti Anketi sonuçlarını yayımladı.

Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 0,51 puan azalarak yüzde 43,24 seviyesinde gerçekleşti.

2026 yılı Kasım ayı Hanehalkı Beklenti Anketi, 3195 hanehalkı tarafından yanıtlandı ve sonuçlar yanıtların toplulaştırılmasıyla elde edildi.

Hanehalkı son 1 yıl içinde en çok hangi ürün fiyatının artacağını düşünüyor?

Hanehalkının, son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "yakıt ve enerji" ile "gıda" oldu.

Yakıt ve enerjiyi, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı bir önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 38,3 olarak açıklandı.

Konut fiyatlarında artış beklentisi

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi bir önceki aya göre 0,26 puan azalarak yüzde 30,10 olarak açıklandı.

Döviz kuru beklentisi de belli oldu

12 ay sonrası ABD Dolar kuru beklentisi bir önceki aya göre 1,32 TL artarak 58,18 TL olarak gerçekleşti.

Yatırım tercihleri değişti mi?

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, bir önceki aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 41,8 oldu.

İkinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı ise bir önceki aya göre 0,9 puan artarak yüzde 36,5 olarak gerçekleşti.