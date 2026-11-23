Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 2026 yılı Kasım ayına ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri anketini yayımladı.

Buna göre, 2026 yılı Kasım ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,15 puan artarak yüzde 24,04 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,10 puan azalarak yüzde 31,70 seviyesine düştü.

Hanehalkı için ise 0,51 puan azalarak yüzde 43,24 seviyesine geriledi.

Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve Türkiye İstatistik Kurumu iş birliğiyle yürütülen Hanehalkı Beklenti Anketi ile finansal ve reel sektör uzmanlarının, imalat sanayi firmalarının ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık tüketici enflasyonu beklentileri derlenerek Sektörel Enflasyon Beklentileri elde edildi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,50 puan azalarak yüzde 16,06 seviyesinde gerçekleşti.