ENDEKSTE YUKARI TREND DEVAM EDİYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 30.12 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 23.27 milyar TL ile Aselsan takip etti. Endeksin yükselişinde Holding sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.51 yükselişle 10,743 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 265 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 94.99 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 67.27 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 105.06 seviyesinde olduğu görülüyor. CCI göstergesinin 110.83 seviyesinde olması endeksi aşağı yönde baskılayabilir. Aşağı yönlü hareketlerde 10,673 ve 10,604 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 10,780 ve 10,818 direnç seviyeleri söz konusu. 2 yıllık tahvil faizi 39.20 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 15.65 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 14.19 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 15.16 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 14.90-14.70

Satım aralığı: 15.40-15.80

Endeks Ağırlığı (%): 0.93

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.009 puan azaldı.



ARÇELİK



DİRENÇTE ZORLANDI

119.6-128.5 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 125.1 seviyesinin altında kapanışlarda 123.00 seviyesine gerileyebilir. 131.25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 131.25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 123.00-118.00

Satım aralığı: 125.00-133.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre değişmedi.



BİM MAĞAZALAR



DİRENÇLER İZLENMELİ

Hareketlendiği gözleniyor. 506 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 500.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 567.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 500.00-492.50

Satım aralığı: 540.00-540.00

Endeks Ağırlığı (%): 6.83

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.195 puan arttı.



BORUSAN BORU SANAYİ



DİRENÇTE ZORLANDI

349-385.75 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 360.5 seviyesinin altında kapanışlarda 340.00 seviyesine gerileyebilir. 372.50 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 372.50 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 340.00-330.00

Satım aralığı: 372.50-367.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.32

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.014 puan azaldı.



COCA COLA İÇECEK



DİRENÇTE ZORLANDI

48.92-52.1 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 50.8 seviyesinin altında kapanışlarda 48.10 seviyesine gerileyebilir. 53.03 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 53.03 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 50.50-49.75

Satım aralığı: 50.50-51.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.13

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.027 puan azaldı.



ÇİMSA



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 48.44 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 53.03 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 48.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 48.75-48.25

Satım aralığı: 50.50-53.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.68

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.012 puan azaldı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



DİRENÇTE ZORLANDI

181.3-189.6 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 184.3 seviyesinin altında kapanışlarda 175.24 seviyesine gerileyebilir. 193.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 193.20 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 184.00-179.00

Satım aralığı: 184.00-189.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.51

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.002 puan arttı.



DOĞAN HOLDİNG



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

16.1 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 15.70 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.91 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.59 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 15.70-15.20

Satım aralığı: 15.80-16.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.48

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.004 puan arttı.



ENKA İNŞAAT



İZLENMELİ

65.75 - 69.95 aralığında hareket eden hisse 69.6 seviyesinin altında kapanışlarda 66.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 69.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 71.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 66.50-64.00

Satım aralığı: 71.50-72.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.60

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.023 puan arttı.



GARANTİ BANKASI



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 137 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 150.15 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 139.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 139.00-125.00

Satım aralığı: 143.00-157.00

Endeks Ağırlığı (%): 2.69

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.068 puan arttı.



MİGROS TİCARET



DİRENÇTE ZORLANDI

517.5-539 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 524 seviyesinin altında kapanışlarda 505.00 seviyesine gerileyebilir. 545.00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 545.00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 505.00-492.50

Satım aralığı: 545.00-535.00

Endeks Ağırlığı (%): 1.57

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.007 puan azaldı.



PETKİM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 17.64 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 16.10 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 17.1 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16.90-16.90

Satım aralığı: 17.30-17.40

Endeks Ağırlığı (%): 0.66

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.013 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 38.26 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 34.52 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 36.76 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 36.25-34.75

Satım aralığı: 37.25-38.25

Endeks Ağırlığı (%): 1.79

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.023 puan azaldı.



TEKFEN HOLDİNG



GÜÇ KAYBEDİYOR

113.8 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 104.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 107.8 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 104.00-103.00

Satım aralığı: 109.00-114.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.40

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.011 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

214.00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 248.85 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 230.8 seviyesinin altına kayması halinde ise 214.00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 214.00-198.00

Satım aralığı: 237.00-249.00

Endeks Ağırlığı (%): 0.88

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.021 puan arttı.



T.S.K.B.



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

14.4 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 13.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.77 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 13.50-12.20

Satım aralığı: 14.00-15.20

Endeks Ağırlığı (%): 0.50

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre 0.018 puan arttı.



TÜRK TELEKOM



DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 54.45 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 57.00 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 52.50-51.50

Satım aralığı: 57.00-57.50

Endeks Ağırlığı (%): 0.80

Haftalık Değişim: IMKB 100 Endeksindeki ağırlığı geçen haftaya göre -0.038 puan azaldı.