SPK'dan bedelsiz onayı alan son 4 şirket ve oranları

Şirketler bedelsiz bölünme tarihlerini açıklayacak. İşte SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan son 4 şirket ve oranları:
1 AG Anadolu Grubu Holding AŞ. (AGHOL) Yüzde 900
SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketlerden biri AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL) Şirket dün KAP'a bedelsiz onayına ilişkin açıklamada bulundu.
Bildirim şöyle: 28.04.2025 tarihli Özel Durum Açıklamamız'da belirtildiği üzere Şirketimiz'in 243.534.517,96 TL olan mevcut esas sermayesinin, şirketin iç kaynaklarında yer alan sermaye düzeltme farklarından karşılanmak sureti ile % 900 oranında artırılarak, 2.435.345.179,60 TL'na çıkarılması kapsamında oluşacak yeni sermayenin onayı ve pay ihracı amacıyla aynı tarihte Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yapmış olduğumuz başvuru SPK tarafından onaylanmış olup, ilgili onay 31.07.2025 tarihli ve 2025/42 numaralı SPK Bülteni'nde yayımlanmıştır.
2 FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (FZLGY) Yüzde 293,08176
SPK'dan bedelsiz sermaye artırımı onayı alan şirketler arasında Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (FZLGY) de var.
Şirket dün konuya ilişkin KAP'a bildirimde bulundu.
Açıklama şöyle: Şirketimiz tarafından 28 Nisan 2025 tarihinde yapılan açıklamada; 318.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere %293,08176 oranında artırılarak 1.250.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvuru, Kurul tarafından onaylanmış olup, 31.07.2025 tarih ve 2025/42 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu bülteninde yayımlanmıştır. Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.
3 KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. (KFEIN) - Yüzde 900
Şirket, 19.750.000 TL tutarındaki tamamı ödenmiş çıkarılmış sermayesinin; 200.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak suretiyle, %900 oranında 177.750.000 TL artırılarak 197.500.000 TL'ye çıkarılmasına karar vermişti. SPK'dan onay geldi.
4 IŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş. (ISKPL) Yüzde 604.5
Işık Plastik, sermayesini %604,5 bedelsiz artırma kararı almıştı. SPK'dan onay geldi.