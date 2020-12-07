ENDEKSTE HAREKET YATAY

BİST 100 endeksinde düşüş trendi devam ediyor. Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 31.67 ile Selçuk Ecza Deposu ve yüzde 18.27 ile Karel Elektronik olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 19.92 ve yüzde 5.18 ile T.S.K.B. ve Çemtaş hisseleri oldu.

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 13.98 milyar TL ile Garanti Bankası hissesinde olurken, bu şirketi 10.80 milyar TL ile Türk Hava Yolları takip etti. Endeksin yükselişinde İlaç&Sağlık sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.16 yükselişle 1,331 puandan kapattı.

Endeksin dolar bazında fiyatı ise 170 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 27.93 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının üzerinde kalması yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir.

RSI göstergesi 63.39 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 102.79 seviyesinde olduğu görülüyor. Aşağı yönlü hareketlerde 1,325 ve 1,320 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 1,337 ve 1,343 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.38 baz puan azalarak yüzde 50.13 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 14.25 seviyesinde bulunuyor.

GÜÇ KAYBEDİYOR

6.35 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 6.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 6.18 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 6.00-5.53

Satım aralığı: 6.28-6.90

Yabancı Payı (%) : 55.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.02 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

28.9 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 28.00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 28.44 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 28.75 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 28.00-26.75

Satım aralığı: 28.75-29.75

Yabancı Payı (%) : 59.06

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.93 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 18.25 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 16.67 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 17.71 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 17.50-17.00

Satım aralığı: 18.00-18.30

Yabancı Payı (%) : 38.21

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.94 puan azaldı.

İZLENMELİ

69.25 – 71.85 aralığında hareket eden hisse 70.7 seviyesinin altında kapanışlarda 69.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 70.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 74.55 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 69.50-69.50

Satım aralığı: 71.00-71.50

Yabancı Payı (%) : 60.03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.

İZLENMELİ

74.25 – 79.45 aralığında hareket eden hisse 77.7 seviyesinin altında kapanışlarda 72.86 seviyesindeki desteğini test edebilir. 77.7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 78.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 76.50-76.00

Satım aralığı: 78.50-79.50

Yabancı Payı (%) : 40.93

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.35 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

13.47 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.90 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 13.13 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13.30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.90-12.70

Satım aralığı: 13.30-13.60

Yabancı Payı (%) : 49.86

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.09 puan azaldı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

42.98 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 38.33 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 40.92 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 42.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 40.25-40.00

Satım aralığı: 42.00-43.25

Yabancı Payı (%) : 34.01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.67 puan azaldı.

DİRENÇTE ZORLANDI

7.87-8.37 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 8.08 seviyesinin altında kapanışlarda 7.95 seviyesine gerileyebilir. 8.51 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 8.51 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.95-7.90

Satım aralığı: 8.10-8.15

Yabancı Payı (%) : 2.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.25 puan azaldı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 57.05 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 68.00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 57.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 57.50-50.00

Satım aralığı: 68.00-72.50

Yabancı Payı (%) : 26.82

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.73 puan arttı.

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 1.93 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.39 seviyesine doğru gerileyebilir. 1.93 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 2.28 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.39-1.06

Satım aralığı: 2.28-2.39

Yabancı Payı (%) : 11.48

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.87 puan arttı.

HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 20.78 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 20.08 seviyesinin altındaki kapanışlarda 18.50 seviyesindeki desteğini test edebilir. 20.08 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 21.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 18.50-16.40

Satım aralığı: 21.50-22.60

Yabancı Payı (%) : 52.52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.97 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.31 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 14.80 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 15.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 15.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 14.80-14.70

Satım aralığı: 15.20-15.20

Yabancı Payı (%) : 16.78

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

İZLENMELİ

14.66 – 16.01 aralığında hareket eden hisse 15.65 seviyesinin altında kapanışlarda 15.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 15.65 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 16.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 15.10-14.80

Satım aralığı: 16.40-17.30

Yabancı Payı (%) : 77.63

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.01 puan arttı.

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

95.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 89.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 93.6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 96.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 89.50-83.50

Satım aralığı: 96.50-100.00

Yabancı Payı (%) : 36.95

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 1.41 puan arttı.

TÜRK HAVA YOLLARI *

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 11.4 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 12.40 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 11.70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 11.70-10.80

Satım aralığı: 12.40-13.20

Yabancı Payı (%) : 29.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 7.54 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 8.10 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 7.33 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 7.70-7.35

Satım aralığı: 8.10-8.20

Yabancı Payı (%) : 50.89

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.92 puan azaldı.

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 4.74 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.46 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.62 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 4.46-4.30

Satım aralığı: 4.70-5.00

Yabancı Payı (%) : 6.24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.17 puan azaldı.