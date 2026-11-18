Alarko Holding’in İKSV Festivalleri Çocuk ve Genç Atölyeleri sponsoru olarak desteklediği Sanata İlk Adım programı, çocukların sanatla erken yaşta buluşmasını sağlayarak Alarko’nun fırsat eşitliği ve kalıcı toplumsal değer yaratma yaklaşımını kültür-sanat alanında somutlaştırıyor.

Yıl boyunca düzenlenen atölyeler, çocukları ve gençleri sanatın farklı disiplinleriyle buluştururken program kapsamında bu yıl başlatılan video serisi ise bu deneyimi dijital ortama taşıyarak daha geniş bir erişim alanı yaratıyor. Çocukların oyunculuk, sinema, klasik müzik ve caz alanlarında başarılı sanatçılarla yaptığı söyleşilerden oluşan Sanata İlk Adım video serisi, sanatsal üretimin ardındaki birikimi ve emeği görünür kılıyor. Bu yıl Salih Bademci, Nisan Dağ, Murat Cem Orhan ve Selen Beytekin’in konuk edildiği ve her yıl yeni bölümlerle zenginleşecek video serisi, sanatçıların eğitim, gelişim ve yaratım süreçlerini Türkiye’nin her ilindeki çocuk ve gençlere ulaştırmayı hedefliyor. Alarko Holding’in ve İKSV’nin YouTube kanallarında izleyicilerle buluşan seri, dijital erişim imkânı sayesinde sanatsal üretimin ardındaki birikimi daha fazla çocuk ve gence taşıyarak kültür-sanat deneyimini daha kapsayıcı hale getirmeyi amaçlıyor.

Sanata İlk Adım, Ara Tatilde Çocukları Kukla Sanatıyla Buluşturuyor

Yıl boyunca Yaratıcı Kurgu Atölyesi, Doğanın Müziği Atölyesi ve Selen Beytekin ile Müzikten Resme Atölyesi aracılığıyla genç ve çocuklara sanatla iç içe yaratıcı deneyimler sunan Sanata İlk Adım Programı, 30. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İKSV Alt Kat’ta düzenlenen iki farklı kukla atölyesiyle devam ediyor.

4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik Anna Karayorgi ile Soyut Kukla atölyesi, 17 ve 18 Kasım tarihlerinde İKSV Alt Kat’ta çocuklarla buluşuyor. Geleneksel kukla teknikleri ve soyut formlarla tanışan çocuklar, farklı malzemeler kullanarak kendi kuklalarını tasarlıyor.

7-9 yaş grubundaki çocuklara yönelik Kuklayla Doğaçlama atölyesi ise 19 Kasım’da Ceyda Akel ve Şirin Keskin yürütücülüğünde gerçekleştirilecek. Çocuklar, kuklalar aracılığıyla kendi hikâyelerini oluştururken doğaçlamanın sunduğu yaratıcı ifade olanaklarını keşfedecek.