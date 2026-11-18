Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve iki ülke iş dünyası arasında sürdürülebilir iş birliklerinin oluşturulması amacıyla faaliyet gösteren Türk Amerikan İş Adamları Derneği (TABA AmCham), İstanbul'da düzenlediği basın buluşmasında Türk-Amerikan ticari ilişkilerinin mevcut durumunu ve geleceğe yönelik fırsatları değerlendirdi. TABA AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi, karşılıklı yatırımlar, ABD'nin ticaret politikaları, küresel tedarik zincirlerindeki değişim ve Türk şirketlerinin Amerikan pazarındaki büyüme potansiyeli ele alındı.

100 MİLYAR DOLARLIK HEDEFE ÜÇ YILDA ULAŞABİLİRİZ

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin son yıllarda önemli bir büyüme kaydettiğini belirten TABA AmCham Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geldiği noktayı “Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ortaya konulduğunda ticaret hacmimiz 26 milyar dolar seviyesindeydi. Bugün mal ticaretinde 36 milyar dolara, hizmetlerle birlikte yaklaşık 48 milyar dolara ulaşmış durumdayız. ABD'nin uyguladığı korumacı ticaret politikalarına, demir çelik, alüminyum ve savunma sanayisindeki kısıtlamalara rağmen ticaretimiz büyümeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yeni ticari engellerle karşılaşmazsak 100 milyar dolarlık hedefe üç yıl içerisinde ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Bu hedefe ulaşmak için yalnızca mevcut ticaret hacmini artırmak değil, yeni sektörlerde iş birlikleri geliştirmek ve karşılıklı yatırımları güçlendirmek de büyük önem taşıyor.” diye değerlendirdi.

ABD PAZARINDA BÜYÜMENİN ANAHTARI BEŞ STRATEJİK SEKTÖRDE

Türkiye'nin ABD pazarındaki büyüme potansiyeline dikkat çeken Sanlı, yeni dönemde beş stratejik sektörün ön plana çıktığını belirterek, “ABD ile ticaretimizde büyüme sağlayabilecek beş önemli alan görüyoruz. Bunların başında hizmet ihracatı geliyor. Yazılım, lojistik, güvenlik, turizm, sağlık turizmi, oyun sektörü ve havacılık bakım hizmetlerinde ciddi bir potansiyelimiz var. İkinci sırada müteahhitlik, üçüncü sırada gemi inşa sanayi, dördüncü sırada işlenmiş gıda, beşinci sırada ise otomotiv yan sanayi bulunuyor. Türk müteahhitlik şirketleri uluslararası projelerde önemli bir deneyime sahip. Gemi inşa sanayimiz de güçlü üretim altyapısıyla ABD'nin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek kapasitede. Özellikle Amerikan donanmasının tersane ve gemi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ihtiyaçları, Türk tersaneleri açısından yeni iş birliği fırsatları oluşturabilir. Diğer taraftan halı, ev tekstili, kimya ve kuyumculuk gibi geleneksel ihracat sektörlerimizdeki gücümüzü de koruyarak yeni alanlarda büyümeyi hedeflemeliyiz.” diye konuştu.

“TÜRK İHRACATÇISI ARTIK UZAK PAZARLARA AÇILMALI”

Küresel ticarette Çin'in artan üretim kapasitesinin rekabet koşullarını değiştirdiğine dikkat çeken Sanlı, Türkiye'nin geleneksel ihracat pazarlarında giderek daha yoğun bir fiyat rekabetiyle karşı karşıya kaldığını, bu nedenle Türk şirketlerinin yalnızca yakın coğrafyalara odaklanmak yerine daha yüksek katma değer sağlayabilecek pazarlara yönelmesi gerektiğini vurguladı. ABD'de Çin dışındaki ülkelerden tedarikin artırılmasını amaçlayan China Plus One yaklaşımının Türkiye açısından önemli fırsatlar oluşturduğunu ifade eden Sanlı, “ABD'de Çin dışındaki ülkelerden tedarikin artırılmasına yönelik güçlü bir eğilim var. China Plus One olarak adlandırılan bu yaklaşım Türkiye için önemli bir fırsat sunuyor. Türkiye'nin gelişmiş sanayi altyapısı, üretim çeşitliliği ve nitelikli iş gücüyle bu süreçte daha güçlü bir konuma ulaşabileceğine inanıyoruz.” dedi.

ABD PAZARINDA TÜRK ŞİRKETLERİ İÇİN YENİ DÖNEM

Türk şirketlerinin ABD pazarında karşılaştığı zorluklara değinen Sanlı, doğru yatırım stratejisinin ve uzun vadeli planlamanın önemine dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“ABD'ye ihracat yapan Türk şirketlerinin yalnızca yüzde 8'i bu pazarda devamlılık sağlayabiliyor. Bu tablo, Amerikan pazarına girmenin tek başına yeterli olmadığını, burada kalıcı olmanın da ayrı bir strateji gerektirdiğini gösteriyor. ABD'nin ürün standartları, teknik düzenlemeleri ve tüketici alışkanlıkları Avrupa pazarından farklı. Şirketlerimizin bu pazara hazırlıklı girmesi gerekiyor. Öncelikle belirli bir eyalete odaklanmak, o bölgede güçlü bir ticari yapı oluşturmak ve ardından diğer eyaletlere açılmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Ayrıca ABD'de mevcut markaların satın alınması veya lisanslanması da Türk şirketleri için önemli bir alternatif. Sıfırdan marka oluşturmak yerine bilinirliği ve dağıtım ağı bulunan markalar üzerinden büyümek, pazara giriş sürecini kolaylaştırabilir. Sağlık teknolojileri, medikal ürünler, savunma sanayi, yapay zekâ ve robotik sistemlerde de yeni iş birliği alanları görüyoruz.”

TABA AMCHAM'IN 620 ÜYESİNDEN 24 MİLYAR DOLARLIK TİCARİ BÜYÜKLÜK

Türkiye ile ABD arasında ticaret ve yatırım köprüsü oluşturmayı hedefleyen TABA AmCham'ın faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Sanlı, “Bugün yaklaşık 620 üyemiz bulunuyor. Üyelerimizin oluşturduğu ticari büyüklük ise 24 milyar dolar seviyesinde” dedi. ABD'de New York, New Jersey, Atlanta, Miami, Houston, Austin, Washington DC, Los Angeles, Virginia ve San Francisco'da temsilcilikleri bulunduğunu belirten Sanlı, Türk şirketlerinin Amerikan pazarına erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederek, “Amacımız yalnızca şirketlerimizi ABD'ye yönlendirmek değil, doğru yatırım fırsatlarıyla buluşturmak, sürdürülebilir ticari ilişkiler kurulmasını sağlamak ve karşılıklı yatırımları artırmak. Önümüzdeki dönemde ticaret heyetleri, yatırım bağlantıları ve uluslararası iş birliklerine daha fazla ağırlık vereceğiz. Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin çok daha güçlü bir noktaya ulaşabileceğine inanıyoruz.” açıklamasını yaptı.