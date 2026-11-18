1983 yılında Hacı Ramazan Üşenmez tarafından Ankara’da kurulan Taşpınar, yerel bir perakende girişiminden farklı şehirlerde faaliyet gösteren çok kategorili bir perakende markasına uzanan yolculuğunu sürdürüyor. Kuruluşundan bu yana değişen tüketici ihtiyaçlarını odağına alan marka, bugün başta Ankara ve İstanbul olmak üzere pek çok şehirde faaliyet gösteren 62 mağazası ve 1.500’ü aşkın çalışanıyla hizmet veriyor. Dünyaca ünlü ve seçkin markaları tüketicilerle buluşturan Taşpınar; küçük ev aletleri, elektronik, beyaz eşya ve mobilya başta olmak üzere geniş ürün yelpazesiyle ev ve yaşam alanlarına yönelik farklı ihtiyaçlara tek çatı altında yanıt veriyor.

Markanın 43 yıllık yolculuğunu ve gelecek dönem hedeflerini değerlendiren Taşpınar Mağazacılık CEO’su Ramazan Üşenmez, şunları söyledi:

“1983 yılında Ankara’da başlayan yolculuğumuzda, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını anlamayı ve onlara farklı alışveriş seçenekleri sunmayı her zaman önceliğimiz olarak gördük. Bugün 4 milyonu aşkın kayıtlı müşterimizle Türkiye perakende sektöründe büyümeye devam ediyoruz. 43 yıllık birikimimizi yeni yatırımlarla geleceğe taşırken yalnızca mağaza sayımızı artırmaya değil, sunduğumuz ürün ve hizmet çeşitliliğini geliştirmeye de odaklanıyoruz. 2027 yılında 10 yeni mağaza açmayı, yeni ürün kategorileri ile portföyümüzü genişletmeyi hedefliyoruz.”

