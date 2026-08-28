Merkez Bankası'nın adımı sonrası kredi faizlerinde indirim sinyali: Kamu bankaları faizleri düşürecek mi?

Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihalesini yeniden devreye almasının ardından kamu bankaları da kredi faizlerini aşağı çekmeye hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre, Diyarbakır’da gerçekleştirilen İş Dünyası Finans Buluşması'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın genel müdürleri bir araya geldi.