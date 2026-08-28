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  • Merkez Bankası'nın adımı sonrası kredi faizlerinde indirim sinyali: Kamu bankaları faizleri düşürecek mi?

Merkez Bankası'nın adımı sonrası kredi faizlerinde indirim sinyali: Kamu bankaları faizleri düşürecek mi?

Faizlerde 300 baz puanlık gerileme yaşanırken, bu düşüşte Merkez Bankası’nın yeniden bir hafta vadeli repo ihalesi düzenlemeye başlaması etkili oldu. Bazı kamu bankaları da kredi faizlerinde indirime hazırlanıyor.

Ekonomist
Ekonomist
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Merkez Bankası'nın adımı sonrası kredi faizlerinde indirim sinyali: Kamu bankaları faizleri düşürecek mi?

Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihalelerini yeniden başlatmasının ardından faizlerde aşağı yönlü seyir öne çıktı. Faiz oranlarında 300 baz puanlık düşüş kaydedilirken, bazı kamu bankalarının da kredi faizlerini düşürmeye yönelik adım atması bekleniyor.

1 Kredi faizlerinde indirim hazırlığı

Kredi faizlerinde indirim hazırlığı

Merkez Bankası’nın bir hafta vadeli repo ihalesini yeniden devreye almasının ardından kamu bankaları da kredi faizlerini aşağı çekmeye hazırlanıyor.

NTV'nin haberine göre, Diyarbakır’da gerçekleştirilen İş Dünyası Finans Buluşması'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile VakıfBank, Ziraat Bankası ve Halkbank’ın genel müdürleri bir araya geldi.

2 Bankalardan faiz indirimi talebine olumlu yanıt

Bankalardan faiz indirimi talebine olumlu yanıt

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Merkez Bankası’nın hafta başında piyasayı yeniden yüzde 37 faiz oranıyla fonlamaya başladığını ve faizin böylece 3 puan gerilediğini belirtti. Hisarcıklıoğlu, söz konusu düşüşün ticari kredi faizlerine de vakit kaybetmeden yansıtılmasını talep ettiklerini söyledi. İş dünyasının bu yöndeki beklentisine banka genel müdürlerinin olumlu yanıt verdiğini de aktardı.

3 Kamu bankaları faizleri ne zaman düşürecek?

Kamu bankaları faizleri ne zaman düşürecek?

VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan, kamu bankalarının faiz oranlarında indirime gideceğini açıkladı. Arslan, pazartesi gününden itibaren faiz oranlarının 2 ila 3 puan aşağı çekileceğini belirtti.

4 Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlama kararı almıştı

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlama kararı almıştı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) 23 Ağustos'ta Türk lirası likidite yönetimi çerçevesinde 1 Mart 2026 tarihinde ara verdiği bir hafta vadeli repo ihalelerini yeniden başlatma kararı alındığını duyurmuştu.
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