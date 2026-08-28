Muğla’nın Bodrum ilçesi, üç yolcu gemisine ev sahipliği yaptı. "World Traveller", "Douglas Mawson" ve "Arethusa" adlı gemilerden ikisi ilçeye ilk kez gelirken, gemilerle toplam 293 yolcu Bodrum’a ulaştı.
1 126 metre uzunluğundaki "World Traveller" Bodrum'da
Portekiz bayraklı 126 metre uzunluğundaki "World Traveller", Yunanistan'ın Pire Limanı'ndan Bodrum'a geldi. Gemide çoğunluğu Amerikalı 159 yolcu ile 120 mürettebat bulunuyor.
"World Traveller", akşam saat 23.00'te Patmos Limanı'na hareket edecek.
2 "Douglas Mawson" Kuşadası Limanı'ndan geldi
Bahamalar bayraklı 104 metre uzunluğundaki "Douglas Mawson" ise Kuşadası Limanı'ndan gelerek Bodrum limanına demir attı.
Ağırlıklı olarak Amerikalı 86 yolcu ve 92 mürettebatın yer aldığı gemi, saat 21.00'de Marmaris Limanı'na hareket edecek.
3 İki gemi Bodrum'u ilk kez ziyaret etti
İki geminin Bodrum'a ilk ziyaretlerini yaptıkları öğrenildi.
4 Rodos Limanı'na hareket edecek
İlçedeki üçüncü gemi ise Yunanistan'ın Kos Limanı'ndan gelen Malta bayraklı 59 metre uzunluğundaki "Arethusa". Toplam 48 yolcu ve 21 personelin bulunduğu, yolcularının çoğunluğunu Amerikalı turistlerin oluşturduğu geminin, saat 23.00'te Rodos Limanı'na hareket edeceği bildirildi.