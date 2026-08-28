İstihdamını koruyan işletmelere prim ve kredi desteği verilecek! Kimler yararlanacak, başvurular nasıl yapılacak?

İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında işletmelere sağlanan imkanlarda değişikliğe gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB iş birliğinde yürütülen programda, belirlenen istihdam koşullarını yerine getiren imalat sanayi işletmeleri için destek kapsamı ve ödemelere ilişkin esaslar yenilendi.
Düzenleme kapsamında belirli sektörlerde istihdamını koruyan işletmelere aylık 3 bin 500 TL’ye kadar doğrudan destek verilebilecek, kredi desteğinde ise vade 36 aya kadar çıkabilecek.
Peki, İstihdamı Koruma Destek Programı'ndan hangi işletmeler faydalanabilecek? Aylık 3 bin 500 TL destek için hangi şartlar aranacak? Başvuru işlemleri nereden yapılacak?
1 Destekten yararlanmak için hangi şartlar aranacak?
Destekten faydalanabilmek için işletmelerin istihdam düzeyini belirli bir süre boyunca muhafaza etmesi şart olacak. Bakanlığın tespit edeceği referans dönemde oluşan aylık ortalama prim gün sayısı esas alınacak ve bu seviyenin en az 6 aylık koruma dönemi boyunca her ay sağlanması gerekecek.
İşletmenin destek ödemesi istediği ayda bildirdiği prim gün sayısı, referans dönemdeki aylık ortalamanın altına düşmezse o aya ilişkin istihdam şartı yerine getirilmiş sayılacak.
2 Hangi sektörler destekten yararlanabilecek?
İmalat sanayisinde doğrudan destekten faydalanabilecek faaliyet alanları da belirlendi. Program; tekstil ürünleri, giyim eşyaları, deri ve ilgili ürünler ile mobilya imalatı yapan işletmeleri kapsayacak. Belirli düğme, çıtçıt, fermuar ve benzeri ürünleri üreten işletmeler de bu imkandan faydalanabilecek.
İstihdam seviyesini koruma şartını yerine getiren işletmelere, koruma süresince her 30 prim günü için aylık en fazla 3 bin 500 TL ödeme yapılabilecek. Destek tutarının hesaplanmasında kıstelyevm esası uygulanacak.
3 İşletmeler için kredi limiti nasıl belirlenecek?
Düzenlemeyle işletmeler için finansmana erişimi kolaylaştıracak bir kredi desteği de getirildi. İstihdam seviyesini koruyan işletmelerin kullanabileceği kredi tutarı, istihdam maliyetleri esas alınarak belirlenecek limitlere göre hesaplanacak. Uygulamadan yalnızca destek başvurusunun ardından kullanılan krediler için yararlanılabilecek.
Kredi kullanımında anapara ödemeleri en fazla 6 ay ertelenebilecek, toplam vade ise 36 aya kadar çıkabilecek. İşletmelere sağlanacak desteğin üst sınırı, 15 destek puanına denk gelen tutar olacak.
4 Kredi miktarının belirlenmesinde hangi kriterler esas alınacak?
Kullanılabilecek kredi miktarının hesaplanmasında, işletmenin referans dönemindeki prime esas kazançları dikkate alınacak. Destek kapsamındaki iş yerlerinden bildirilen toplam kazancın aylık ortalaması, kredi tutarının belirlenmesine temel oluşturacak.
Bakanlığın belirleyeceği teknik koşulları yerine getiren işletmelerde bu yöntemle bulunan kredi tutarı bir katına kadar artırılabilecek.
Teşvik belgesine sahip işletmeler için ise farklı bir hesaplama yöntemi uygulanacak. Kredi tutarı belirlenirken ilave istihdam sayısı ile başvurunun yapıldığı yılın ocak ayında geçerli olan brüt asgari ücretin 6 katı esas alınacak.
5 Destek programına başvurular nasıl yapılacak?
Programa katılmak isteyen işletmeler işlemlerini çevrim içi ortamda açılacak başvuru portalından tamamlayacak. Süreçte hangi bilgi ve belgelerin sunulacağına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile KOSGEB karar verecek.
Destekten faydalanabilmek için referans dönemine ilişkin prim gün sayısı da dikkate alınacak. Bu dönemde aylık ortalama prim gün sayısı sıfır olan iş yerleri programa kabul edilmeyecek. İlgili dönemlerde sigortalı çalışanı bulunmadığından beyanname sunmamış işletmeler de destekten faydalanamayacak.
6 Destek ödemeleri nasıl yapılacak?
Ödemeden yararlanacak işletmeler, KOSGEB’in kayıtları ile sistemde bulunan veriler esas alınarak yapılacak kontroller sonucunda belirlenecek. Koşulları yerine getirdiği tespit edilen işletmelere ait destek tutarı, SGK’nın ilgili banka hesabına gönderilebileceği gibi işletmenin GO Dijital Cüzdan hesabına da yatırılabilecek.
Destek tutarının vergi dairesine veya SGK’ya bulunan prim borçlarından düşülmesi de mümkün olacak. Öte yandan işletmeler, aynı destek unsuru kapsamında KOSGEB ile Bakanlığın sağladığı imkanlardan eş zamanlı olarak faydalanamayacak.