İstihdamını koruyan işletmelere prim ve kredi desteği verilecek! Kimler yararlanacak, başvurular nasıl yapılacak?

İstihdamı Koruma Destek Programı kapsamında işletmelere sağlanan imkanlarda değişikliğe gidildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB iş birliğinde yürütülen programda, belirlenen istihdam koşullarını yerine getiren imalat sanayi işletmeleri için destek kapsamı ve ödemelere ilişkin esaslar yenilendi.

Düzenleme kapsamında belirli sektörlerde istihdamını koruyan işletmelere aylık 3 bin 500 TL’ye kadar doğrudan destek verilebilecek, kredi desteğinde ise vade 36 aya kadar çıkabilecek.

Peki, İstihdamı Koruma Destek Programı'ndan hangi işletmeler faydalanabilecek? Aylık 3 bin 500 TL destek için hangi şartlar aranacak? Başvuru işlemleri nereden yapılacak?