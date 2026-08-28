30 yılda 8 milyona dayandı: Skoda Octavia’nın hikayesi 1996’da başladı

Octavia adı aslında modern modelden çok daha eski. Skoda, bu ismi ilk olarak 1959-1971 yılları arasında ürettiği otomobilde kullandı. Şirket, Volkswagen Grubu'na katıldıktan sonra Octavia adını yeniden kullanmaya karar verdi ve modern modelin geliştirme çalışmalarına 1992 yılında başladı.