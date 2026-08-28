30 yılda 8 milyona dayandı: Skoda Octavia’nın hikayesi 1996’da başladı

Skoda Octavia’nın modern versiyonu üretimde 30 yılı geride bırakıyor. İlk modern Octavia, 3 Eylül 1996'da Çekya’daki Mlada Boleslav fabrikasında üretim hattından çıktı. Skoda, aradan geçen 30 yılda dört nesil boyunca yaklaşık 7,9 milyon Octavia üretti.
Octavia, yıllar içinde Skoda’nın en çok tercih edilen modellerinden biri haline geldi. Marka bugün dördüncü nesil Octavia’yı Mlada Boleslav ve Kvasiny fabrikalarının yanı sıra Kazakistan'ın Kostanay kentinde de üretiyor.
1 Octavia ismi 1990'larda geri döndü
Octavia adı aslında modern modelden çok daha eski. Skoda, bu ismi ilk olarak 1959-1971 yılları arasında ürettiği otomobilde kullandı. Şirket, Volkswagen Grubu'na katıldıktan sonra Octavia adını yeniden kullanmaya karar verdi ve modern modelin geliştirme çalışmalarına 1992 yılında başladı.
Dönemin Skoda Tasarım Başkanı Dirk van Braeckel yeni otomobilin tasarımını hazırladı. Skoda aynı dönemde Mlada Boleslav'daki üretim tesisini de büyüttü. Böylece şirketin yıllık üretim kapasitesi 90 bin otomobilden 350 bin otomobile çıktı.
Skoda, ilk modern Octavia'yı 4 Nisan 1996'da tanıttı ve 3 Eylül'de seri üretime başladı. Otomobil 528 litrelik bagajıyla satışa çıktı. Şirket, Mart 1998'de Octavia Combi'yi ürün ailesine ekledi. Dört tekerlekten çekişli seçenek ise 1999'da geldi.
4 Octavia RS dönemi 2000 yılında başladı
Skoda, performansa odaklanan ilk Octavia RS'yi 2000 yılında tanıttı. Böylece model ailesine daha güçlü motor seçeneklerine sahip yeni bir versiyon ekledi.
Şirket, ilk modern Octavia neslinden toplam 1,44 milyon adet üretti. İkinci nesil 2004 yılında satışa çıkmasına rağmen Skoda bazı birinci nesil Octavia seçeneklerini 2010 yılına kadar üretmeye devam etti.
6 İkinci nesil 2,6 milyon adede ulaştı
İkinci nesil Octavia, 2004 yılında geldi. Skoda bu nesilde iç ve bagaj alanını büyütürken DSG çift kavramalı şanzıman gibi yeni seçenekler sundu.
İkinci neslin üretimi 2013 yılında sona erdi. Skoda bu dönemde toplam 2,6 milyon adet ikinci nesil Octavia üretti.
2012 yılında gelen üçüncü nesil ise sürüş destek sistemlerini model ailesinde daha fazla öne çıkardı. Skoda, 2017 yılında otomobili kapsamlı biçimde yeniledi. Bu güncellemeyle birlikte bölünmüş ön farlar, cam yüzeyli bilgi-eğlence ekranları ve yeni sürüş destek sistemleri geldi.
9 Dördüncü nesil 2019'da yola çıktı
Skoda, günümüzde satışta olan dördüncü nesil Octavia'yı Kasım 2019'da Sedan ve Combi seçenekleriyle tanıttı. Model 2024 yılının başında bir kez daha güncellendi.
Güncel Octavia'nın Türkiye versiyonlarında standart olarak sekiz hava yastığı bulunuyor. Donanım seçeneğine göre bu sayı 10'a kadar çıkabiliyor. Model ayrıca farklı sürüş destek sistemleri sunuyor.
Modern Octavia böylece 30 yılda dört nesle ve yaklaşık 7,9 milyon adetlik toplam üretime ulaştı. Bu rakam aynı zamanda modelin 8 milyon adet sınırına oldukça yaklaştığını gösteriyor.