Tesla, 2026'nın temmuz-eylül dönemine ilişkin araç üretim ve teslimat verilerini açıkladı. Buna göre şirket, yılın üçüncü çeyreğinde 464 bin 391 araç üretti.

Tesla'nın araç üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 artarken, şirket geçen yılın üçüncü çeyreğinde 447 bin 450 araç üretmişti. Şirketin araç üretimi, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre de yüzde 2,8 arttı. Tesla, 2026'nın ikinci çeyreğinde 451 bin 758 araç üretmişti.

Tesla'nın üçüncü çeyrekte gerçekleştirdiği araç teslimatları ise yıllık bazda yüzde 2,1 azalarak 486 bin 532'ye geriledi. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 497 bin 99 araç teslim etmişti.

Tesla'nın araç teslimatları üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 1,3 arttı. Şirket, 2026'nın ikinci çeyreğinde 480 bin 126 araç teslim etmişti. Elektrikli araç üreticisinin söz konusu dönemdeki teslimatları, 461 bin civarında olan piyasa beklentisinin üzerinde gerçekleşti.