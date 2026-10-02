“Mevzuat uyumu, yapay zekâ ile dijitalleşiyor”

Türkiye’de mevzuat alanında uzun yıllardır faaliyet gösteren Lebib Yalkın, mevzuat takibi ile şirketlerin uyum süreçleri arasındaki boşluğu kapatmayı hedefleyen MevUyum ile mevzuat değişikliklerinin şirket içinde hangi ekipleri ilgilendirdiğinin belirlenmesini, gerekli aksiyonların görevlere dönüştürülmesini ve süreç tamamlanana kadar takip edilmesini amaçlıyor.

Uyum yönetiminin önemli parçaları

MevUyum’un geliştirilme süreci, farklı sektörlerden 12 şirketin hukuk, kalite ve yönetim sistemleri ekipleriyle gerçekleştirilen saha görüşmeleriyle başladı. Görüşmelerde şirketlerin mevzuat uyum süreçlerinde ortak bir problemle karşılaşıldı: Mevzuat değişikliklerinin takibi ve sonrasında alınması gereken aksiyonlar birçok kurumda hâlâ Excel dosyaları, e-posta zincirleri ve kişisel takip yöntemleri üzerinden yürütülüyor.

Mevzuat değişikliğinin tespit edilmesi sürecin yalnızca ilk adımını oluşturuyor. Değişikliğin şirketi nasıl etkilediğinin belirlenmesi, ilgili sorumlunun atanması, gerekli aksiyonun alınması ve sürecin tamamlandığının kayıt altına alınması da uyum yönetiminin önemli parçaları arasında yer alıyor. MevUyum, bu süreci mevzuat bilgisinden şirket içindeki aksiyona kadar tek bir dijital iş akışında bir araya getirmeyi hedefliyor.

“Mevzuat değişikliğini aksiyona dönüştürüyor”

Lebib Yalkın Genel Müdürü Mert Yalkın, MevUyum’un klasik mevzuat takip çözümlerinden farklı olarak mevzuat değişikliğinin sonrasındaki sürece odaklandığına dikkat çekiyor. Takip edilen bir mevzuat maddesinde değişiklik olduğunda platformun değişikliğin ilgili olabileceği departman veya kişilerin belirlenmesine yardımcı olduğunu kaydeden Mert Yalkın, şu bilgileri veriyor:

“Gerekli durumlarda görev oluşturulabiliyor, sorumlu ve termin bilgileri takip edilebiliyor ve tamamlanan aksiyonlar sistem üzerinde kayıt altına alınabiliyor. Böylece şirketlerin mevzuat uyum süreçlerini farklı Excel dosyaları, e-postalar ve kişisel takip yöntemleri arasında yürütmek yerine tek bir sistem üzerinden yönetmesi amaçlanıyor. Bu yaklaşımıyla MevUyum, yalnızca mevzuata erişim sağlayan veya değişiklikleri bildiren bir araçtan ziyade mevzuat uyum yönetim platformu olarak konumlanıyor.”

Yapay zekâ, uyum ekiplerinin yardımcısı olarak çalışıyor

MevUyum’un teknoloji tarafındaki temel bileşenlerden biri yapay zekâ. Platformdaki yapay zekâ, şirket adına nihai karar veren bir yapı olarak değil, uyum ekiplerinin tekrar eden ve zaman alan işlerini kolaylaştıran bir yardımcı olarak tasarlandı.

Mert Yalkın, “Yapay zekâ; şirketin organizasyon yapısı, departmanları ve geçmiş görevlerinden yararlanarak bir mevzuat değişikliğinin hangi ekiplerle ilişkili olabileceğine yönelik öneriler sunabiliyor. Aynı zamanda gözden kaçabilecek alanların belirlenmesine ve değişikliklerin ilgili görev akışlarına dönüştürülmesine destek oluyor.

Nihai değerlendirme ve aksiyon kararı ise ilgili ekip ve yöneticilerde kalıyor” diyor. Lebib Yalkın, ilerleyen dönemde yapay zekâ yeteneklerini geliştirerek mevzuat değişikliklerinin şirket içindeki süreçler üzerindeki etkisini daha ayrıntılı analiz etmeyi de hedefliyor.

“Geleneksel mevzuat bilgi sağlayıcısından teknoloji şirketine dönüşümümüzün somut örneklerinden biri”

Mert Yalkın/Lebib Yalkın Genel Müdürü

“Bilgiyi sunmak artık tek başına yeterli değil”

Lebib Yalkın olarak yıllardır sahip olduğumuz mevzuat bilgisini şirketlere ulaştırıyoruz. Ancak bugün geldiğimiz noktada yalnızca bilgiyi sunmak yeterli değil. Şirketlerin bu bilgiyi nasıl uyguladığını, hangi aksiyonları aldığını ve uyum sürecini nasıl yönettiğini de teknolojiyle desteklemek istiyoruz. MevUyum, bu dönüşümün somut bir adımı. Amacımız mevzuat takibini pasif bir bilgi edinme sürecinden çıkarıp, şirketlerin günlük operasyonlarının parçası olan aktif bir uyum yönetimine dönüştürmek.

“Yaklaşık bir yıllık geliştirme sürecinin ürünü”

MevUyum, yaklaşık bir yıllık geliştirme sürecinin ardından kullanıma sunuldu. Ürünün geliştirilmesinde yazılım ekiplerinin yanı sıra hukuk profesyonelleri de sürece dahil edildi. Saha araştırmasından ürün tasarımına, yazılım geliştirmeden test süreçlerine kadar farklı aşamalarda şirketlerin gerçek mevzuat uyum ihtiyaçları dikkate alındı.

“Stratejimizin önemli bir adımı”

MevUyum, mevzuat alanındaki uzun yıllara dayanan bilgi birikimimizi teknoloji ve yapay zekâ ile birleştirme stratejimizin önemli bir adımı olarak öne çıkıyor. Mevzuat bilgisini yalnızca sunan bir yapıdan, bu bilginin kurum içinde uygulanmasını ve uyum süreçlerinin yönetilmesini teknolojiyle destekleyen bir yapıya geçiş yapıyoruz. Bu yönüyle MevUyum, Lebib Yalkın’ın geleneksel mevzuat bilgi sağlayıcısından teknoloji şirketine dönüşümünün somut örneklerinden biri olarak konumlanıyor.

Türkiye’den başlayacak, yeni mevzuat setleriyle genişleyebilecek

“MevUyum’un ilk odağını Türkiye mevzuatı oluşturuyor. Bununla birlikte şirketler kendi özel belgelerini platforma ekleyerek bu belgeler üzerinden de takip ve uyum süreçlerini yönetebiliyor. Lebib Yalkın olarak ilerleyen dönemde Avrupa Birliği (AB) mevzuatı gibi farklı düzenleme setlerinin platforma dahil edilmesini de değerlendiriyoruz. Şu aşamada net bir müşteri veya kullanıcı hedefi açıklamıyoruz. Lansman sonrasında önceliğimiz, pilot müşterilerle birlikte ürünü geliştirmek ve gerçek kullanım senaryolarından elde edilen geri bildirimlerle platformu olgunlaştırmak. MevUyum’un uzun vadeli hedefi ise mevzuat uyum süreçlerini kişilerin bireysel takibinden çıkararak şirketlerin kurumsal hafızasının bir parçası haline getirmek.”

İlk hedef: Denetim yoğun sektörler

“MevUyum; hukuk, kalite, İSG, insan kaynakları, vergi ve çevre gibi mevzuat takibi yapan farklı departmanların kullanımına yönelik geliştirildi. Platformuzun ilk aşamadaki hedef kitlesini ise otomotiv, gıda, enerji, bankacılık, sigortacılık ve finans sektörlerindeki orta ve büyük ölçekli şirketler oluşturuyor. Bu sektörlerin ortak noktası yüksek mevzuat yoğunluğu ve düzenli denetim süreçleri. MevUyum’un geliştirme sürecindeki saha görüşmelerimiz de ağırlıklı olarak bu sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerle gerçekleştirildi.”