18. Big Fish Türkiye’de şampiyonluk 100 kiloluk orkinosla geldi

Türkiye’nin önemli sportif balıkçılık organizasyonlarından Big Fish Türkiye, bu yıl 18’inci kez düzenlendi. 24-27 Eylül tarihleri arasında ilk kez Setur Marinas Çeşme’nin ev sahipliğinde gerçekleşen organizasyonun ilk iki günü kayıt, teknik bilgilendirme ve hazırlıklarla geçti. Hafta sonu ise 40 tekne ve 200’e yakın sporcu, Ege’nin sularında mücadele etmek üzere denize açıldı.

“Yakala-Bırak-Yaşat” ilkesiyle sürdürülebilir mücadele

Eski milli sporcu Ertuğrul İçingir’in başhakemliğinde gerçekleştirilen Big Fish Türkiye’de sürdürülebilir sportif balıkçılık anlayışı bu yıl da organizasyonun temel unsurlarından biri oldu.

“Yakala-Bırak-Yaşat” ilkesi doğrultusunda, balıkların uygun koşullarda denize geri bırakılması teşvik edildi. Turnuva boyunca yakalanan 14 balığın altısı yeniden denizle buluştu. Bu kategoride en yüksek dereceyi elde eden Berk Akın ve ekibi Shadowfin,

“Overall Catch & Release” birincilik ödülünün sahibi oldu.

100 kiloluk orkinos, şampiyonluğu getirdi

Turnuvanın ilk günü olan cumartesi günü tartıya yalnızca bir balık geldi. Berk Akın ve ekibinin yakaladığı 37,5 kilogramlık kılıç balığı, günün tek derecesini belirledi. Turnuvanın son günü olan pazar günü ise yoğun yağmur ve sert rüzgâr deniz koşullarını zorlaştırdı. Hava şartlarına rağmen ekipler mücadelelerini sürdürdü.

Günün sonunda Team DEEP NOKTA, 100 kilogram ağırlığındaki orkinosla “En Büyük Balık” birinciliğini elde etti ve 18’inci Big Fish Türkiye’nin şampiyonu oldu. Şampiyon ekibin kadrosunda İbrahim Bürçün, Önder Kalkavan, Barış Ofluoğlu, Özgür D. Canat, Mesut Yıldırım, Erdem Tanelli, Erhan Doğan ve Berkant Ermiş yer aldı.

Ege mutfağı, Big Fish Türkiye’de

Big Fish Türkiye 2026’nın gastronomi programı Taste Events organizasyonuyla hazırlandı. “Kalbim Ege’de Kaldı” konsepti kapsamında restoranlar ve şefler, deniz ürünlerinden kahve ve kokteyllere uzanan seçkilerini konuklarla buluşturdu.

Programın öne çıkan buluşmalarından biri, Celal Uysal ve Yeşim Kaya’nın ortak gastronomi yolculuğunun ilk etkinliği oldu. İkili, Ege’nin yerel malzemelerinden ve deniz kültüründen ilham alan çalışmalarıyla, mevsimselliği ve ürünün karakterini merkeze alan bir gastronomi deneyimi sundu.

Çocuklara özel program

Organizasyon kapsamında 27 Eylül Pazar günü saat 12.00’de çocuklara yönelik özel bir program da gerçekleştirildi. Çocukların deniz ve doğayla bağ kurmasını amaçlayan etkinlikte, küçük katılımcılar yaş gruplarına uygun eğlenceli aktivitelerle buluştu.

Big Fish Türkiye, ödül töreninin ardından Setur Marinas Çeşme’de sona erdi. Dört gün süren organizasyon; sportif balıkçılık, sürdürülebilirlik, gastronomi ve deniz kültürünü aynı etkinlik çatısı altında bir araya getirdi.