Başkanlığın sosyal medya hesabından "Fon Koordinasyon Kurulu"na ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, "Fon Koordinasyon Kurulunun 29 Eylül tarihinden itibaren yaptığı çalışmalar kapsamında, 22.10.2026 tarihli ve 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun ile Sermaye Piyasası Kurulunun tasfiye ve ödemelere ilişkin aldığı Kurul Kararları doğrultusunda yürütülen ara ödeme süreci 27 Kasım 2026 tarihinde yapılan ödemeler ile tamamlanmıştır." denildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu süre zarfında olağan tasfiye kapsamında 64 bin 506 yatırımcıya 65,8 milyar lirası nakdi, 12,6 milyar lirası ayni olmak üzere toplam 78,4 milyar lira ödeme yapılmıştır. Olağan tasfiye kapsamında 97 fonda yatırımcılara alacaklarının tamamı ödenmiştir.

Olağanüstü tasfiye kapsamında 415 bin 955 yatırımcıya 117,55 milyar lirası nakdi, 3,6 milyar lirası ayni olmak üzere toplam 121,15 milyar lira ödeme yapılmıştır. Olağanüstü tasfiye kapsamında 34 fondan 25'inde tüm ödemeler tamamlanmış, 369 bin 837 yatırımcıya net yatırım tutarının veya portföy değerinin tamamı ödenmiştir."

"Bugünden itibaren, süreç olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecektir"

Sürecin başından bu yana tasfiye kapsamındaki 131 fonun 122'sinde, 455 bin 758 yatırımcıya toplam 199,55 milyar lira ödeme yapıldığı belirtilen açıklamada, "Bu ödemeler yapılırken tasfiyesine karar verilen portföy yönetim şirketlerindeki kaynaklar ile TMSF bünyesinde kurulan iade hesaplarına aktarılan yaklaşık 47,3 milyar lira üzerindeki varlık kullanılmıştır. Süreçte kamu kaynağı kullanılmamıştır. Bugünden itibaren, süreç olağan tasfiye kuralları çerçevesinde devam edecektir. Tasfiye edilen fonlara ait mal varlığının nakde dönüşümü ve fahiş kazançlardan elde edilen kaynakların aktarımı ile oluşacak kaynak, hak sahiplerine payları oranında ödenmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.