Şirketlerde basit bir yazılım değişikliği talebi bile uzun bekleme sürelerine ve tekrar iş yüküne yol açabiliyor. Yapay zekâ geliştirme sürecini hızlandırsa da eksik veya belirsiz bilgilerle ilerlediğinde yanlış sonuçlar üretebiliyor. TeamSec’in geliştirdiği PivoraAI, bu riski azaltmak için talep, analiz, geliştirme, test ve canlıya geçiş aşamalarını tek platformda topluyor.

Platform, gelen talepleri hata, değişiklik veya yeni geliştirme olarak sınıflandırıyor. Ardından kurumun mevcut sistemlerini, veri yapılarını, iş kurallarını ve yetkilerini dikkate alarak eksik bilgileri sorularla netleştiriyor. Yapay zekânın ürettiği kod yazılım ekibinin uzman kontrolünden geçiyor; test ve kullanıcı kabul süreçlerinin ardından yetkili onayıyla canlıya alınıyor.

Hazır bileşenlerle hızlı geliştirme

Formlar, listeler, raporlar ve onay adımları gibi sık kullanılan yazılım bileşenlerini hazır sunan PivoraAI, yazılım ekiplerinin zamanını şirkete özgü ihtiyaçlara ayırmasını sağlıyor. Mevcut kurumsal sistemlerle entegre çalışabilen platform; satın alma, stok takibi, müşteri ilişkileri, bayi portalları ve raporlama gibi farklı alanlarda kullanılabiliyor. Şirketler platformu kendi yazılım ekipleriyle kullanabiliyor, geliştirme süreçlerini TeamSec'e devredebiliyor veya kurulumdan bakıma kadar tüm hizmeti alabiliyor.

Ölçülebilir verimlilik

TeamSec verilerine göre PivoraAI kullanımıyla taleplerin bekleme süresi yüzde 40, analiz eforu yüzde 45, geliştirme ve test eforu yüzde 35, tekrar iş yükü yüzde 30 azaldı. Platform ayrıca tamamlanan taleplerin süre ve maliyetlerini aşama bazında raporluyor. TeamSec Grubu Kurucusu ve CEO’su Esad Erkam Köroğlu, PivoraAI ile yapay zekâyı ihtiyaçların tanımlanmasından uygulamaların devreye alınmasına kadar tüm yazılım geliştirme sürecine yaydıklarını belirterek, “Hedefimiz, kurumların mevcut teknoloji yatırımlarını koruyarak değişen iş ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt vermelerine yardımcı olmak” diyor.