Yatırım araçlarının haftalık bilançosu belli oldu. Buna göre, BIST 100 endeksi, en düşük 10.615,74 puanı ve en yüksek 11.289,25 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,39 azalarak 10.977,01 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,37 artışla 5 bin 950 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,78 artışla 40 bin 191 liraya yükseldi.

Para Piyasası Fonları tek kazandıran fon oldu

Geçen hafta sonu 10 bin 15 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,08 artışla 10 bin 123 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,40 artışla 50,7830 liraya çıkarken, avro yüzde 0,02 artışla 55,6690 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,93, emeklilik fonları yüzde 2,32 değer kaybetti.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında tek kazandıran yüzde 0,4 ile "Para Piyasası Fonları" oldu.