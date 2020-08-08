ENDEKS GÜÇ KAYBEDİYOR

Geçtiğimiz hafta en çok kazandıran hisseler yüzde 4.45 ile Ereğli Demir Çelik ve yüzde 2.53 ile TAV Havalimanları olurken, en çok kaybettirenler ise sırasıyla yüzde 19.50 ve yüzde 19.36 ile Çemtaş ve Gözde Girişim hisseleri oldu. Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 5.57 milyar TL ile Emlak Konut GMYO hissesinde olurken, bu şirketi 4.65 milyar TL ile Şişe Cam takip etti. Endeksin düşüşünde Holding ve Holding sektörlerindeki kayıpların etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 10.26 azalışla 1,034 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 148 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 23.15 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 25.20 seviyesinde bulunan endeksin momentumu 87.08 seviyesinde. CCI göstergesi ise -233.65 seviyesinde yer alıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 1,074 ve 1,114 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 1,014 ve 994 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0.09 baz puan azalarak yüzde 53.13 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 13.25 seviyesinde bulunuyor.

AKBANK

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 5.02 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.60 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 5.40 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.60-4.25

Satım aralığı: 5.60-5.75

Yabancı Payı (%) : 51.99

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.94 puan azaldı.

ARÇELİK

İZLENMELİ

22.14 – 24.04 aralığında hareket eden hisse 22.4 seviyesinin altında kapanışlarda 16.20 seviyesindeki desteğini test edebilir. 22.4 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 23.20 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 16.20-13.90

Satım aralığı: 23.20-24.60

Yabancı Payı (%) : 56.17

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 4.20 puan arttı.

ASELSAN

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 18.22 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 10.70 seviyesinde bulunurken ilk direnci 19.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 10.70-7.08

Satım aralığı: 19.00-23.10

Yabancı Payı (%) : 34.41

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.41 puan azaldı.

BİM MAĞAZALAR

PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 63.5 seviyesinin altındaki kapanışlarda 52.00 seviyesine doğru gerileyebilir. 63.5 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 70.00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 52.00-40.25

Satım aralığı: 70.00-76.00

Yabancı Payı (%) : 62.58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.08 puan azaldı.

EMLAK KONUT GMYO

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 2.09 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.49 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 2.22 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.49-1.13

Satım aralığı: 2.22-2.32

Yabancı Payı (%) : 32.70

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.40 puan azaldı.

DOĞAN HOLDİNG

SIKIŞMA YAŞIYOR

Haftayı primsiz tamamladı. 2.15 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 2.04 seviyesinin altındaki kapanışlarda 1.69 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.04 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 2.17 seviyesindeki direncine yönelebilir. İzlenmeli 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 1.69-1.38

Satım aralığı: 2.17-2.37

Yabancı Payı (%) : 39.98

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.89 puan azaldı.

TEKFEN HOLDİNG

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

15.77 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.20 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 16.50 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 12.20-9.35

Satım aralığı: 16.50-19.50

Yabancı Payı (%) : 22.02

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.42 puan azaldı.

İŞ BANKASI (C)

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 4.9 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 4.32 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 4.75 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 4.32-4.08

Satım aralığı: 5.15-5.35

Yabancı Payı (%) : 42.16

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.07 puan azaldı.

KOZA ALTIN

GÜÇ KAYBEDİYOR

88.55 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 85.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 85.5 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 85.00-80.50

Satım aralığı: 87.50-90.50

Yabancı Payı (%) : 56.19

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.96 puan azaldı.

KOZA MADENCİLİK

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

14.57 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 12.60 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 14.49 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 14.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 12.60-12.00

Satım aralığı: 14.40-14.75

Yabancı Payı (%) : 53.10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.20 puan azaldı.

MİGROS TİCARET

SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 45.56 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 31.50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 42.5 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 31.50-25.75

Satım aralığı: 45.50-48.00

Yabancı Payı (%) : 42.38

HAFTALIK Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.14 puan arttı.

PEGASUS

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

50.65 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 37.50 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 48.2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 50.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 37.50-34.50

Satım aralığı: 50.00-54.00

Yabancı Payı (%) : 10.36

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0.28 puan azaldı.

PETKİM

DESTEK ARAYIŞINDA

Düşüş seyrinde olduğu gözleniyor. 3.67 seviyesinin altındaki kapanışlarda 3.12 seviyesindeki desteğini test edebilir. Bu seviyenin üzerinde tutunmayı başarabilirse 4.12 seviyesindeki direncine doğru atağa geçebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 3.12-2.44

Satım aralığı: 4.12-4.68

Yabancı Payı (%) : 18.27

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.

SABANCI HOLDİNG

SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 8.61 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 7.18 seviyesinde bulunurken ilk direnci 8.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 7.18-6.60

Satım aralığı: 8.95-9.50

Yabancı Payı (%) : 63.61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.04 puan arttı.

ŞİŞE CAM

ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 5.5 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 6.24 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 6.18 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 5.26 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı : 5.53-5.25

Satım aralığı: 6.18-6.33

Yabancı Payı (%) : 17.15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.47 puan azaldı.

TÜPRAŞ

GÜÇ KAYBEDİYOR

83.25 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 69.00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 79.6 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 69.00-64.00

Satım aralığı: 85.00-86.50

Yabancı Payı (%) : 42.23

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.96 puan azaldı.

TÜRK HAVA YOLLARI

DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

11.28 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 9.45 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 10.83 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 11.40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı : 9.45-9.20

Satım aralığı: 11.40-12.00

Yabancı Payı (%) : 28.43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -1.09 puan azaldı.