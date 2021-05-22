Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 0,73 kazançla 1.451,84 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 1.439,36 puanı, en yüksek 1.465,56 puanı gördü.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında geçen hafta, “en fazla değer kazanan”, “en fazla değer kaybeden” ve “işlem hacmi en yüksek” hisseler ise şöyle sıralandı:
- İşte en uygun sıfır km 20 otomatik otomobil: En düşüğü 157 bin TL
- 13 kurum 49 hissede ‘alım’ öneriyor
- Borsa, altın, döviz: Yatırım araçlarının haftalık performansı
EN ÇOK YÜKSELEN 10 HİSSE
EN ÇOK DÜŞEN 10 HİSSE
EN ÇOK İŞLEM GÖREN 10 HİSSE
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