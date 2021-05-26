Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 26,84 puan artarak 1.427,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 12,90 puan ve yüzde 0,92 kazanımla 1.413,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.392,87, en yüksek 1.427,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 artışla 1.427,06 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 1,71, hizmetler endeksi yüzde 1,43 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.

89 HİSSE PRİM YAPTI, 10’U GERİLEDİ

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 32,36 puan ve yüzde 2,19 yükselişle 1.508,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89’u prim yaptı, 10’u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Karsan Otomotiv ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini, yurt içi piyasalarda ise dünkü sert düşüşten sonra bugün tepki alımlarının etkisini artırdığını ifade etti.

Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise veri gündeminde ABD’de büyümenin öne çıkacağını söyledi.

Analistler, sektör ve bölge bazlı ayrışmaların devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

ALTININ KİLOGRAM FİYATI

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazançla 516 bin 750 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4271 lira, satışta 8,4609 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3888 lira, satışta 8,4224 lira olarak belirlemişti.

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:

(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20 İşlem Hacmi Garanti Bankası 1.978.041.151 Türk Hava Yolları 1.132.503.875 Koza Altın 912.151.812 Karsan Otomotiv 688.588.361 Yapı ve Kredi Bankası 659.035.216 Kardemir (D) 652.709.704 Petkim 622.199.058 Tüpraş 612.677.586 Ereğli Demir Çelik 584.425.016 Emlak Konut GMYO 485.713.476 Şişe Cam 467.921.757 Koza Madencilik 456.593.809 Doğan Holding 420.130.187 Akbank 367.454.918 Sabancı Holding 306.790.110 Bim Mağazalar 302.078.499 Turkcell 287.894.028 Koç Holding 271.931.629 Vakıflar Bankası 249.861.557 İş Bankası (C) 248.048.311

BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Garanti Bankası 8,13 7,80 4,23 Odaş Elektrik 2,40 2,31 3,90 Vestel 32,52 31,36 3,70 TAV Havalimanları 23,20 22,38 3,66 Petkim 6,34 6,12 3,59 Akiş GMYO 1,88 1,82 3,30 İndeks Bilgisayar 6,97 6,75 3,26 Ereğli Demir Çelik 19,08 18,48 3,25 Vakıflar Bankası 3,56 3,45 3,19 Kardemir (D) 7,98 7,74 3,10 Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 1,36 1,32 3,03 İhlas Gayrimenkul 1,02 0,99 3,03 Borusan Mannesmann 28,22 27,40 2,99 İş Bankası (C) 5,16 5,02 2,79 İş GMYO 1,87 1,82 2,75 Turkcell 15,87 15,45 2,72 Emlak Konut GMYO 1,90 1,85 2,70 Aksa Enerji 12,99 12,65 2,69 Bursa Çimento 3,85 3,75 2,67 Halk GMYO 3,17 3,09 2,59

BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN HİSSELER

Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle: