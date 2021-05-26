Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 26,84 puan artarak 1.427,06 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 12,90 puan ve yüzde 0,92 kazanımla 1.413,12 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.392,87, en yüksek 1.427,06 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,92 artışla 1.427,06 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 1,71, hizmetler endeksi yüzde 1,43 ve teknoloji endeksi yüzde 1,59 değer kazandı.
- En çok artanlar
- En çok azalanlar
- En çok işlem görenler
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89 HİSSE PRİM YAPTI, 10’U GERİLEDİ
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 32,36 puan ve yüzde 2,19 yükselişle 1.508,96 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 89’u prim yaptı, 10’u geriledi. Garanti Bankası, Türk Hava Yolları, Koza Altın, Karsan Otomotiv ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
YARIN HANGİ VERİLER VAR?
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini, yurt içi piyasalarda ise dünkü sert düşüşten sonra bugün tepki alımlarının etkisini artırdığını ifade etti.
Yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini bildiren analistler, yurt dışında ise veri gündeminde ABD’de büyümenin öne çıkacağını söyledi.
Analistler, sektör ve bölge bazlı ayrışmaların devam edebileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
ALTININ KİLOGRAM FİYATI
Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,80 kazançla 516 bin 750 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 8,4271 lira, satışta 8,4609 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 8,3888 lira, satışta 8,4224 lira olarak belirlemişti.
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK İŞLEM GÖREN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi içinde işlem gören hisse senetleri arasında günlük işlem hacmine göre ilk 20 hisse senedi ve günlük işlem hacimleri şöyle:
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi ilk 20
|İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|1.978.041.151
|Türk Hava Yolları
|1.132.503.875
|Koza Altın
|912.151.812
|Karsan Otomotiv
|688.588.361
|Yapı ve Kredi Bankası
|659.035.216
|Kardemir (D)
|652.709.704
|Petkim
|622.199.058
|Tüpraş
|612.677.586
|Ereğli Demir Çelik
|584.425.016
|Emlak Konut GMYO
|485.713.476
|Şişe Cam
|467.921.757
|Koza Madencilik
|456.593.809
|Doğan Holding
|420.130.187
|Akbank
|367.454.918
|Sabancı Holding
|306.790.110
|Bim Mağazalar
|302.078.499
|Turkcell
|287.894.028
|Koç Holding
|271.931.629
|Vakıflar Bankası
|249.861.557
|İş Bankası (C)
|248.048.311
BIST 100’DE BUGÜN EN ÇOK DEĞER KAZANAN 20 HİSSE
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Garanti Bankası
|8,13
|7,80
|4,23
|Odaş Elektrik
|2,40
|2,31
|3,90
|Vestel
|32,52
|31,36
|3,70
|TAV Havalimanları
|23,20
|22,38
|3,66
|Petkim
|6,34
|6,12
|3,59
|Akiş GMYO
|1,88
|1,82
|3,30
|İndeks Bilgisayar
|6,97
|6,75
|3,26
|Ereğli Demir Çelik
|19,08
|18,48
|3,25
|Vakıflar Bankası
|3,56
|3,45
|3,19
|Kardemir (D)
|7,98
|7,74
|3,10
|Türkiye Sınai Kalkınma Bankası
|1,36
|1,32
|3,03
|İhlas Gayrimenkul
|1,02
|0,99
|3,03
|Borusan Mannesmann
|28,22
|27,40
|2,99
|İş Bankası (C)
|5,16
|5,02
|2,79
|İş GMYO
|1,87
|1,82
|2,75
|Turkcell
|15,87
|15,45
|2,72
|Emlak Konut GMYO
|1,90
|1,85
|2,70
|Aksa Enerji
|12,99
|12,65
|2,69
|Bursa Çimento
|3,85
|3,75
|2,67
|Halk GMYO
|3,17
|3,09
|2,59
BIST 100’DE BUGÜN DEĞER KAYBEDEN HİSSELER
Borsa İstanbul’da, bugün BIST 100 endeksi içinde değer kaybeden 10 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile günlük değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) Değer kaybeden 10 hisse
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Fenerbahçe Futbol
|32,84
|33,96
|-3,30
|Doğan Holding
|2,99
|3,07
|-2,61
|MLP Sağlık
|24,12
|24,36
|-0,99
|Deva Holding
|26,80
|27,04
|-0,89
|Koza Madencilik
|16,59
|16,72
|-0,78
|Coca Cola İçecek
|79,85
|80,15
|-0,37
|Torunlar GMYO
|3,24
|3,25
|-0,31
|Türkiye Sigorta
|5,33
|5,34
|-0,19
|Gözde Girişim
|5,99
|6,00
|-0,17
|Türk Traktör
|185,30
|185,50
|-0,11
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